De många förändringarna i juristbranschen i spåren av coronakrisen är här för att stanna.

En sådan är hemarbete. Vid sidan av finansbranschen var det få branscher som var så traditionstyngda vad gällde långa arbetsdagar på kontoret, eller i rättssalen, som juristbranschen. Att de flesta advokatkontor världen över nu tvingats att tillåta hemarbete har fått branschen att inse att kontorsarbetet kanske inte är så effektivt som de tidigare trott.

”Advokatverksamhet lämpar sig egentligen ganska väl för hemarbete”, säger Sophia Lagerholm, digitaliserings- och innovationschef på advokatfirman Delphi.

”Vi är dessutom ganska vana att arbeta på distans, ute hos klient, i domstolen eller på resande fot. It-mässigt hade vi också redan det mesta på plats, något vi nu efterhand är tacksamma att vi lagt så mycket tid och kraft på. Alltifrån plattformar att samarbeta och dela dokument på, säkra uppkopplingar, digitala mötestjänster, mobil tidsredovisning till e-signaturlösningar.”

Elisabet Dahlman Löfgren, Head of Innovation and Knowledge Management på Mannheimer Swartling, är nöjd över hur snabbt det har gått att införa ytterligare digitala processer som tidigare uppfattats på gränsen till omöjliga.

”Ett exempel är elektronisk signering, där man tidigare inte alltid nått hela vägen fram med implementeringen i relation till alla aktörer. Men nu när vi tvingats in i det så ser vi att det visst fungerar, och vi har sett en enorm ökning av detta under våren”, säger hon.

Bilden av den digitala mognaden stärks också av en undersökning som Frida Pemer, docent på Handelshögskolan, genomfört under de tre senaste åren bland aktörer som säljer professionella tjänster, ”Digitalization of Expertise”.

”Det vi såg var att revisionsbranschen kommit väldigt långt, medan andra branscher som bygger på mänskliga möten som kommunikation och pr, är mycket svårare att digitalisera. Juristerna ligger lite mitt i mellan.”

Sophia Lagerholm menar att det precis som i andra branscher finns early adopters, liksom eftersläntrare, med avseende på nya tekniska lösningar. Nu ställer sig även den sistnämnda gruppen positiva till förändringen.

”Många hade nog uppfattningen att klienterna alltid ville komma in till våra kontor i stan och de ville de kanske också, men den uppfattningen är inte rådande längre. Jag tror inte att fysiska möten är borta helt, men att man lättare kan se i vilka sammanhang de verkligen behövs. Klienterna har också behövt snabba upp sin digitalisering, vi sitter ju alla i samma båt.”

Förändringen kom inte över en natt. Initialt lamslog corona branschen på samma sätt som i övriga näringslivet. Från USA kom skräckrubriker som att 64 000 juristjobb drabbades av uppsägningar eller permitteringar under april som en följd av kostnadsneddragningar och från Storbritannien pekar undersökningar från i våras på att så många som 71 procent av de mindre brittiska advokatfirmorna låg i farozonen.

Förklaringen låg lika mycket i att inflödet av rutinärenden torkade upp som att domstolsprocesserna sattes på vänt.

Även de svenska domstolarna lamslogs till en början av pandemin. Under vecka 17, i mitten av april, ställdes 33 procent av förhandlingarna in. Men precis som advokatfirman Delphi kunde domstolarna tack vare att tekniken redan fanns på plats relativt snabbt ställa om.

Under samma vecka, vecka 17, fördes inte mindre än 3.427 förhandlingar via videokonferenser, vilket var en ökning med 155 procent jämfört med samma vecka i fjol. Under vecka 34, vilket var i slutet av augusti, genomfördes 2.100 digitala förhandlingar att jämföra med 1305 samma vecka förra året.

I Advokatsamfundets covid-19-studie, som genomfördes i slutet av maj och början av juni, framgår att 24 procent av de tillfrågade advokatbyråerna ansåg att klienternas rättssäkerhet påverkats negativt av pandemin. Men en betydligt större andel, 51 procent, ansåg det motsatta.

De svenska byråerna verkar också ha klarat sig betydligt bättre än sina amerikanska och brittiska kollegor. Merparten, 84 procent, av de tillfrågade byråerna planerade inte att vidta några personalåtgärder till följd av pandemin enligt Advokatsamfundets studie.

För Delphi och andra svenska advokatfirmor inom affärsjuridik kom volymerna relativt snart tillbaka och nu efter sommaren har allt dragit igång som vanligt igen.

”Tillströmningen av obeståndsärenden, som konkurser och rekonstruktioner, ökade inledningsvis betydligt liksom ärenden som kopplades till ny lagstiftning inom arbetsrätten, exempelvis permitteringar, men nu är det full fart inom samtliga områden igen”, säger Sophia Lagerholm.

”Vi ser positivt på marknaden och hoppas att den goda starten på hösten håller i sig”, säger hon.