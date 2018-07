Didner & Gerge Small and Microcap steg med 0,9 procent i juni – slog index

Fondens jämförelseindex har under samma perioder ökat med 0,4 respektive 8,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De innehav som bidrog mest positivt i portföljen var Isra Vision, Sumo Group och Airboss of America. De innehav som bidrog mest negativt under perioden var Paradox, Aurelius och Superior Group of Companies.

De största innehaven per utgången av månaden var Paradox, Victoria och Bahnhof med portföljvikter om 6,4, 5,4 respektive 4,2 procent. På sektornivå stod IT för 28 procent av allokeringen, följt av industrivaror och tjänster med 17,5 procent.