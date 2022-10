Diagonal Bio ska göra nyemission på cirka 25 miljoner

Syftet med företrädesemissionen är att finansiera aktiviteter kopplade till Diagonals planerade marknadstillträde, lansering och marknadsetablering av den diagnostiska plattformen Panviral samt bolagets organisatoriska tillväxt, heter det.

Den som på avstämningsdagen den 28 november 2022 är registrerad som aktieägare i Diagonal är berättigad till en teckningsrätt för varje befintlig aktie. En teckningsrätt berättigar till teckning av fyra nyemitterade aktier. Teckningskursen i företrädesemissionen har fastställts till 0:68 kronor per ny aktie.

Företrädesemissionen omfattas upp till 60 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 23 november 2022.

I samband med styrelsens beslut om att genomföra företrädesemissionen kommunicerar bolaget nya målsättningar för kommande tre verksamhetsåren.

För innevarande verksamhetsår har Diagonal som huvudsakligt mål att utföra en studie med kliniska prover på olika patogener för infektionssjukdomar, samt att utöka samarbeten med KOLs och/eller kliniker för infektionssjukdomar för generering av vetenskapliga data. Under nästkommande verksamhetsår avser Diagnoal att samla in data/resultat och rapportera om fynden från samarbeten med KOLs och/eller kliniker. Vidare planerar Bolaget att omstrukturera organisationen för ett mer kommersiellt fokus. Diagonals ambition är att ta de första stegen mot Panvirals kommersialisering inom segment där det råder mindre efterfrågan på reglering under första halvåret 2023 och bolagets målsättning är att initial försäljning av Panviral och förbrukningsmaterial kan initieras under andra halvåret 2023. Målet är att försäljningen därefter kommer generera intäkter efterföljande verksamhetsår.

Diagonals målsättning är att få myndighetsgodkännande i EU och/eller USA/Nordamerika under 2025 för att därefter inleda marknadsintroduktion på dessa marknader.

Diagonal har som finansiell målsättning att under 2025 öka intäkterna från försäljning av Panviral och förbrukningsmaterial med upp till tre gånger jämfört med 2024. Därefter planerar bolaget att fram till och med januari 2025 finansiera den löpande verksamheten och den fortsatta utvecklingen av Panviral med existerande rörelsekapital, intäkter från försäljning, likvid från den planerade företrädesemissionen samt, enligt styrelsens och ledningens bedömning, ytterligare kapital om cirka 25 miljoner kronor under andra till tredje kvartalet 2023. Bolagets ambition är att ha ett positivt kassaflöde under 2025.