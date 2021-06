Di Trader flyttar in på nya snabbare di.se

Nu flyttar Di Trader in på nya snabbare di.se. Alla som är intresserade av finansmarknaden hittar därmed både marknadsdata och tjänster som att bygga sina egna portföljer eller sina egna bevakningslistor på ett och samma ställe.

Under det senaste året har vi arbetat med att bygga om våra börssidor under huven för en snabbare och bättre användarupplevelse. Nu tar vi nästa steg och flyttar in sajten Di Trader på den nya plattformen.

Förutom en modernare miljö så samlas nu all marknadsinformation och alla marknadstjänster på ett och samma ställe på di.se

”Börs och marknad är en central del av Dagens industri och vi vill hela tiden erbjuda det bästa beslutsunderlaget för att hjälpa våra användare att fatta bättre ekonomiska beslut – oavsett om det är i deras yrkesroll eller privat”, säger Peter Fellman, chefredaktör Dagens industri och affärschef Di-gruppen.

För dig som använder Di Trader i dag innebär det att du hittar all marknadsdata för börs, valutor, råvaror, räntor och fonder på di.se/bors samt att dina existerande portföljer och bevakningslistor automatiskt flyttas med och återfinns på di.se/trader.

Som ny användare av våra börstjänster kan du nu både bygga upp dina egna fiktiva portföljer med aktier, fonder och andra värdepapper samt skapa dina egna listor med värdepapper som du är intresserad av att på ett enkelt sätt följa utvecklingen för.

Båda tjänsterna är verktyg som spar tid och hjälper investerare att på ett överskådligt sätt följa utvecklingen för nuvarande eller potentiella innehav. Till exempel kan den som har sina placeringar på flera olika ställen här enkelt få en samlad överblick och samtidigt ha tillgång till alla relevanta nyheter och analyser om såväl makro som börsen och enskilda aktier.

”Att nu samla allt på ett ställe med bättre funktionalitet ger oss en bra plattform att utveckla våra tjänster framåt. Att knyta vårt innehåll ännu närmare vår marknadsdata samt att investera ännu mer i rådgivande material runt börs och marknad är två centrala områden”, säger Cecilia Schramm, redaktionschef Dagens industri.

Då vi löpande kommer att utveckla börssidorna på di.se vill vi gärna veta vad du som användare tycker, så skicka feedback och idéer till feedback@di.se.