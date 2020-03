Di ställer om till digitala konferenser

Efter regeringens beslut om att förbjuda sammankomster med fler än 500 deltagare, med anledning av coronautbrottet, har många evenemang fått ställas in eller skjutas på framtiden. Men Di-gruppen, som under veckan hade fyra planerade konferenser, har delvis valt en annan linje. Alla veckans planerade konferenser har genomförts digitalt i stället för fysiskt, och under torsdagens konferens Controller, arrangerad av Dagens industri, kunde deltagarna följa programmet via direktsändning.

”Det har varit ett enormt gensvar från deltagare. När Controller-konferensen öppnade hade vi nästan 190 deltagare som följde direktsändningen, vilket är ungefär lika många som de anmälda till den fysiska konferensen”, säger Maja Florin, affärsområdeschef för Di-gruppen Möten & Koncept.

Sammanlagt under veckan skulle Di-gruppen ha tagit emot över 1.000 besökare. Under veckans andra konferenser Hållbara finanser, Fondmarknadsdagen och Dagens Medicins största årliga konferens Vårdarenan, har deltagarantalet varit det samma som de fysiskt anmälda.