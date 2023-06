Di samlar makthavarna i Almedalen

På tisdag drar Almedalsveckan i gång i Visby. Di och tidningarna i Di-gruppen har som mål att vara den självklara mötesplatsen för det svenska näringslivet.

På Di:s arena är det högt tempo alla dagar, bland talarna finns bland annat statsminister Ulf Kristersson (M), riksbankschefen Erik Thedéen, överbefälhavare Micael Bydén.

”Almedalen är en viktig mötesplats för politiken och näringslivet. Därför har vi på Dagens industri naturligtvis en stor närvaro i Almedalen, både redaktionellt och med våra mötesplatser, säger Peter Fellman, chefredaktör för Di och affärsområdeschef för Di-Gruppen.

En av många Di-journalister som är i Visby nästa vecka är den politiske reportern Fredrik Öjemar. Han gjorde nyligen en uppmärksammad intervju med Jacob Wallenberg där den inflytelserika företagsledaren uppmanade politiken att lägga i en högre växel och ta hjälp av det privata kapitalet för att rusta upp landet.

”Partierna fastnar ibland i det kortsiktiga och framstår ofta som ganska grälsjuka. Jag tror att väljarna vill veta mer om vad partierna egentligen vill och hur de anser att Sverige ska förändras på sikt. Det hoppas jag att de ska tala om i Almedalen”, säger Fredrik Öjemar.

Di TV är självklart i Almedalen – Börsmorgon med programledarna Madeleine Lundberg och Gabriel Mellqvist gästas av höjdare i näringslivet.

På plats i Almedalen från Di:s ledarredaktion och debattredaktion är ledarskribenterna Tobias Wikström, Matilda Molander, Ellen Gustafsson samt Andreas Johansson, redaktör för Di Debatt.

”Det är ett stökigt politiskt läge och Di:s ledarsida finns på plats för att lotsa partierna rätt. Almedalen är en exceptionell demokratisk mötesplats, det är värt att komma ihåg i tider när oppositionen gjort det till sitt paradnummer att varna för att demokratin skulle vara under hot utan dem vid makten”, säger Ellen Gustafsson, tillförordnad politisk redaktör på Di:s ledarredaktion.

På Di:s scen finns 30 programpunkter under veckan och totalt har Di-gruppen 75 programpunkter.

”Vi har ett spännande program i form av seminarier, intervjuer och debatter”, säger Thomas Danielsson, konceptchef för Di:s arrangemang i Almedalen, som bland annat ser fram emot torsdagen då den viktiga energifrågan står på agendan.

I måndagens papperstidning är det också premiär för en Di-nyhet, magasinet Di Almedalen.

”Här fokuserar vi på framtidsfrågor och läsarna möter företagsledare och andra experter inom stadsutveckling, landsbygd och mobilitet. Självklart kan du också plocka upp magasinet på plats i Visby”, säger redaktör Mats Brohagen.

De syns på Di:s scen

Ulf Kristersson, statsminister

Ebba Busch, energi och näringsminister

Micael Byden, överbefälhavare

Erik Thedeen, Riksbankschef

Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet

Tom Erixon, vd Alfa Laval

Muharrem Demirok, partiledare, Centerpartiet

Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter

Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare

Pernilla Bonde, vd HSB

Anders Fogh Rasmussen, Citi senior advisor, former Secretary General of NATO and former Prime Minister of Denmark.

Niklas Wykman, finansmarknadsminister

Johan Forsell, bistånds och handelsminister

Tom Erixon, President and CEO, Alfa Laval

Lotta Lyrå, President and CEO, Södra

Paulina Brandberg, jämställdhetsminister och bitr arbetsmarknadsminister, Sveriges regering

Maria Wetterstrand, vd Mitton Europe

Lina Håkansdotter, VP and Head of Public Affairs, H2 Green Steel

Elisabeth Thand Ringqvist, vice ordförande, Näringsutskottet

Ulrica Schenström, vd, Fores

Lisa Pelling, chef, Arena Idé

Jan Moström, vd, LKAB

Laura Hartmann, chefsekonom, LO