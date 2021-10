Di:s korrespondent i Kina: ”Nu är det gasen i botten med självkörande bilar”

Tyskland:

En så kallad ”high-fidelity”-simulator som rymmer en personbil.

BMW har 14 simulatorer i München

Biltillverkaren BMW har satt upp ett simuleringscenter i München med 14 simulatorer och en industrilokal på 11 400 kvadratmeter. Notan för anläggningen har hittills gått på 1 miljard kronor.

I simulatorerna, som rymmer en bil, testar biltillverkaren kommande modeller under realistiska förhållanden – som till exempel förarassistenttjänster och autonoma funktioner.

BMW satsar på att lansera bilen BMW iX med självkörande funktioner i vissa förhållanden under nästa år.

Biltillverkaren samarbetar också med amerikanska Argo AI, som utvecklar en teknisk lösning som bland annat testas i en eldriven självkörande minibuss i München. Den ska börja användas för kommersiell samåkning i Hamburg år 2025.

Volkswagens eldrivna minibuss ID Buzz är testfordon för självkörande teknik. Foto: Ingo Barenschee

Volkswagen testar autonom elfolkabuss

I München testar också Volkswagen självkörande teknik i den eldrivna minibussen ID Buzz tillsammans med teknikföretaget Argo AI. Den körs på ett nio hektar stort testområde vid stadens flygplats. Målet är att lansera en kommersiell samåkningstjänst i Hamburg år 2025.

Argo AI har redan tester igång på allmänna vägar i flera amerikanska städer, bland annat i Miami, Austin och Washington. Företaget utvecklar en teknisk plattform för självkörande bilar och både Ford och Volkswagen har investerat miljardbelopp. De båda bilbolagen är de största ägarna.

USA:

Tre fordon från Waymo – både för godstransporttjänster och personbilstransporter. Foto: Waymo

Waymo kör utan förare i Phoenix

Sökjätten Alphabets dotterbolag Waymo, som utvecklar självkörande teknik, är den första aktören i världen att ha en kommersiell tjänst med bilar utan säkerhetsförare. Bolagets tjänst Waymo One lanserades 2020 i Phoenix, Arizona. Bilarna har testats där sedan 2017. I dag finns Waymo One även i San Francisco och Mountain View i Kalifornien, men där med en säkerhetsförare i bilen. Waymo har också en godstransporttjänst i Phoenix, Waymo Via, som till exempel levererar varor för kunder som UPS.

Alphabet har plöjt in stora pengar i det än så länge förlusttyngda Waymo, som senast tog in 2,5 miljarder dollar, cirka 22 miljarder kronor, i en investering från riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz och Alphabet. Det var tredje gången bolaget tog in externt kapital, då man även förra året fick in 2,25 miljarder dollar i mars följt av 3,2 miljarder dollar i juli. I maj i år lämnade Waymos vd John Krafcik sin roll efter 5,5 år på tjänsten och bolaget har kritiserats för att utvecklingen går långsammare än förväntat. Waymo har nu ett delat vd-skap mellan Dmitri Dolgov, tidigare teknikchef på bolaget, och Tekedra Mawakana, tidigare operativ chef.

Cruise har tillstånd att köra förarlöst i San Francisco

I oktober i år fick den amerikanska fordonstillverkaren General Motors dotterbolag Cruise tillstånd att ha förarlösa fordon i San Francisco och har gjort tester där sedan förra året. I april i år skrev också Cruise ett avtal med Dubais väg- och transportmyndighet för att köra självkörande taxitransporter. Tanken är att bolaget ska ha en fordonsflotta på 4 000 autonoma taxibilar i Dubai 2030. Cruise köptes av General Motors i mars 2016 för en okänd summa, som sägs ha legat runt 500 miljoner dollar, motsvarande 4,4 miljarder kronor. Cruise vd Dan Ammann vill börja ta betalt för tjänsten nästa år och expandera verksamheten under 2023, enligt affärstidningen Bloomberg.

Zoox elfordon kan köra i 120 kilometer i timmen

Det självkörande taxibolaget Zoox, som e-handelsjätten Amazon köpte för 1,2 miljarder dollar (motsvarande cirka 10,5 miljarder kronor) förra året, har kört tester i San Mateo och San Francisco i Kalifornien. Zoox utvecklar både självkörande teknik och autonoma fordon som ser ut nästan som små bussar. De går på el och kan köra upp till 120 kilometer i timmen. Bolaget grundades i Australien, men flyttade sedan till Kalifornien.

Nuros R2-fordon kör pizza i Houston. Foto: Nuro

Google-ingenjörer bygger fabrik i Nevada

Även robotföretaget Nuro är baserat i Silicon Valley och startades 2016 av de två tidigare Google-ingenjörerna Dave Ferguson och Jiajun Zhu. De är veteraner i projektet som senare blev Waymo och i Nuro har de utvecklat ett fordon, R2, som är halva bredden av en personbil. I dag kör R2-fordonen på vägarna utan säkerhetsförare och levererar bland annat pizza i Houston, Texas. Bolaget ska lägga 40 miljoner dollar, cirka 350 miljoner kronor, på att bygga en fabrik och testanläggning i Nevada planeras att öppna nästa år. Där ska man producera den tredje versionen av fordonet, som drivs av en elektrisk motor och batteri.

Tesla ska utvärdera bilar och förare

Tesla är ett av de mest omtalade bolagen när det kommer dels till elbilar, men också till autonoma fordon. Elbilstillverkaren har nyligen släppt sitt nya autonoma system – ”Full Self Driving” – i beta. Det innebär att Tesla-bilar kan köra sig själva på motorväg och i stan med hjälp av navigationssystemet. Dock är systemet inte helt självkörande än, utan anses fortfarande vara nivå 2 på skalan. Föraren måste fortfarande ha kontroll över bilen och vara beredd att ta över ratten. I oktober meddelade Teslas vd Elon Musk att förare måste utvärderas på en rad punkter innan de kommer att få ladda ner det nya systemet.

I USA sätter varje delstat sina egna lagar och regler för regleringen av självkörande bilar.



Kina:

Ny standard för autonom körning i Kina 2022

Kina anses ligga långt fram i utvecklingen av autonoma fordon och är på väg att sätta en ny nationell standard för olika nivåer av självkörning. Elva biltillverkare och teknikleverantörer, som Ford, BMW, Volkswagen i Kina, Geely och GAC Group, har tillsammans gjort ett utkast till den nya standarden som innebär sex nivåer av definitioner. Kina har hittills följt USA:s Society of Automotive Engineers, SAE:s, definitioner som publicerades 2014 och sedan dess har uppdaterats flera gånger. Den kinesiska versionen anses vara mer detaljerad och ska träda i kraft i mars nästa år.

Spelare i Kina

Bilflotta från Autox. Foto: Autox

I december förra året började det kinesiska robottaxibolaget Autox, som är det första att köra helt autonoma bilar på vägarna i Kina, testa sin teknik i Shenzhen och senare även i Shanghai utan säkerhetsförare.

”Teoretiskt sett så godkänner inte Kinas lagar sådana avancerade tester av autonom körning. Men då Peking strävar mot att lyfta upp den strategiska autonoma fordonssektorn så får företag arbeta i en gråzon som överses på en hög nivå”, skrev tidningen Nikkeiasia i en artikel från i februari i år.

Baidu Apollo är en del av techgiganten Baidu och utvecklar en mjukvara för autonoma fordon. I juni i år gick Baidu ut och sa att Apollo siktar på att leverera robottaxitjänster till 3 miljoner användare år 2023, med en fordonsflotta på 3 000 bilar i 30 städer. Just nu testar Apollo robottaxis i begränsat antal i Changsha, Cangzhou, Peking och Kanton.

Andra stora kinesiska aktörer inom autonoma fordon är den stora taxioperatören Didi Chuxing, som samarbetar med Volvo Cars och har som mål att ha 1 miljon autonoma taxibilar på vägarna år 2030. Och Pony.ai, som biltillverkaren Toyota har investerat i och som testar sin autonoma teknik i form av en taxitjänst i Fremont och Milpitas i Kalifornien och Kanton i Kina. Bolaget grundades 2016 av ingenjörer som tidigare har jobbat på Google och Baidu. I juni meddelade man att det finns planer på att börsnotera Pony.ai i USA för att finansiera en kommersialisering av taxitjänsten.

Dagens industris Asien-korrespondent Johan Nylander, som har sin bas i Hongkong. Foto: -

Johan Nylander, Dagens industris Asien-korrespondent i Hongkong, har ordet:

”Kina tycker att de är världsledande och att hela världen ligger efter. Det finns flera Tesla-liknande bolag i Kina som är väldigt snabbt framme med elbilar och nu är det gasen i botten med självkörande bilar. Det satsas på stenhårt och är prioriterat av regeringen. Nu när regeringen trycker till stora delar av det privata näringslivet är hårdvara något som fortfarande är prioriterat”, säger Johan Nylander, som är Dagens industris Asien-korrespondent i Hongkong.

”Något som så många inte känner till är att det inte är ett race om vem som sätter morgondagens autonoma bilar, utan vem som sätter framtidens standarder. Kina vill sätta standarder som ska användas av hela världen. Det är naturligtvis så att de som kontrollerar standarder är de som kontrollerar teknikutveckling och vad som ska kopplas ihop med vad”, säger Johan Nylander.

Han utvecklar:

”Det här är något som underskattas mycket av västvärlden. Även om Europa och USA inte vill följa Kinas standarder så kanske Sydostasien gör det och Sydamerika och Afrika. Morgondagens viktigaste tillväxtmarknader. Europa och USA riskerar då att bli isolerade.”



Japan:

Illustration av Woven City. Foto: Toyota

​​Toyota storsatsar på autonom mobilitet och smarta städer

I september i fjol meddelade den japanska biljätten Toyota att man bildat en investeringsfond på 7 miljarder kronor i jakten på företag som ligger i frontlinjen inom autonom mobilitet och smarta städer.

​​”Investeringarna kommer att göra det möjligt för oss att väva samman en global portfölj av partners och tekniker som kommer att leverera långsiktigt värde till våra kunder, intressenter och till samhället. Woven Capital (fondens namn reds anm.) kommer också att göra det möjligt för oss att göra investeringar i de företag som ingår i Toyota AI Ventures-portföljen när de behöver ytterligare kapital”, säger James Kuffner då, vd för Toyota Research Institute, i ett pressmeddelande om planerna.

Tidigare under 2020 presenterade den japanska biltillverkaren sina planer på att bygga ”framtidens stad”, en prototyp-stad som heter Woven City, placerad vid foten av berget Fuji. Det är här som alla nya tekniker är tänkta att testas.

”Vi har satt upp ambitiösa mål, och vi kommer att behöva en mängd olika partners och tekniker för att uppnå dessa mål”, säger James Kuffner.

Staden ska vara ett fullt uppkopplad samhälle som drivs av energilösningar med vätgas och bränsleceller. Den planeras att byggas på ett 70 hektar stort område och beskrivs av Toyota som ett levande laboratorium där det till en början ska bo 2 000 personer. I Woven City kan Toyota, och företag som man samarbetar med, testa och utveckla tekniker för automatisering, robotar, personlig mobilitet, smarta hem och artificiell intelligens i verkliga förhållanden.

En av idéerna bakom mobiliteten för Woven City är att dela in gatubilden i tre nivåer:

1. Vägar endast för snabba fordon.

2. Vägar för en blandning för lägre hastigheter, personlig mobilitet och fotgängare.

3. Parkliknande promenadstråk endast för gående.

Dessa tre vägar går ihop och bildar ett slags organiskt rutmönster som också påskyndar utvecklingen av autonomi. Invånarna kommer resa med helt autonoma utsläppsfria fordon på stadens genomfartsleder.

De som flyttar till Woven City får också tillgång till den senaste tekniken, som till exempel assistans-robotar. Hemmen ska även vara utrustade med sensorer som är kopplade till ai-baserade system. Dessa håller koll på de boendes hälsa och ska hjälpa dem att upprätthålla och förbättra den för att underlätta vardagslivet, enligt Toyota.

Bygget av Woven City påbörjades i februari i år.

Här hittar du fler artiklar från vår rapport om självkörande fordon:

• Experten: Fem hinder på vägen mot en självkörande framtid

• Lägre tolerans för misstag när datorerna tar över körningen

• Juristen: Inte lagstiftningen som är flaskhalsen – utan miljön runt fordonet

• Här testas framtidens självkörande teknik under stort hemlighetsmakeri

• Nu kan Linköpingsborna åka förarlöst i Vallastaden

• Mjukvara på abonnemang – framtidsmodell för Volvo Cars

• Världsunikt projekt rullar ut på väg till Ikea

• Scania kör autonoma lastbilar på E4:an: ”Vi håller på att träna systemet”

• ”I den nya världen blir bilindustrin mer som mjukvaruindustrin”

• Uppstickaren Einride miljardsatsar på Sverige – men oroas över lågt tempo

• Di Mobilitets rapport tar tempen på de svenska initiativen inom självkörande fordon

Vill du läsa fler artiklar om mobilitet? Här finns Di Mobilitets samlingssida.