Di:s fotograf vinner prestigefullt pris

”Jag är otroligt stolt. För mig är det här att jämföra med att vinna US Open i tennis eller guld i fotbolls-VM”, säger Jack Mikrut som nyligen vann det internationellt erkända priset Picture of the Year International (POYI) för samma reportage.

För drygt ett år sedan åkte Di:s fotograf till Vigge i Västernorrland för att skildra hur slädhundsförararen Marie Israelsson och hennes hundar förberedde sig inför draghunds-VM. Det blev ett reportage om mörker, kyla och hårt arbete.

”Jag vill verkligen tacka Marie, Niklas och hundarna för att jag fick bo och följa med dem överallt när de tränade och tog hand om hundteamet”, säger Jack Mikrut som tror att det var kontrasterna mellan mörkret och träningen i bara pannlampornas sken som gjorde reportaget till en vinnare.

Foto: Jack Mikrut

Årets upplag av den prestigefulla tävlingen blev en framgång för svenska pressfotografer. NPPA ger Jack Mikrut också andrapriset i kategorin Porträtt för bilden på arméchef och generalmajor Karl Engelbrektson i sin gröna kamouflageuniform.

Dagens Nyheters fotograf Paul Hansen vann kategorin Feature för sin bild på en pluton soldater som väntar på grönt gubbe i centrala Stockholm.

Nyligen vann Jack Mikrut också Picture of the Year International (POYI), medan Di:s fotograf Joey Abrait nominerades till Svenska Fotobokspriset.