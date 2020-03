Di erfar: Krispaket presenteras klockan 17

”Det är löner som är en stor del av kostnaden, men det är också kostnader för lokaler. Vi tittar på hur vi kan hjälpa företagen med de tunga kostnadsposterna”, sa Per Bolund och utlovade ett skarpt förslag ”i närtid.”

På finansdepartementet har man senaste veckorna arbetat ”bokstavligen dygnet runt” med att ta fram ett krispaket riktat till de mindre företagen, enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP) på tisdagen.

Finansminister Magdalena Anderssons (S) inställning har varit att man inte säger nej till några förslag från oppositionspartier eller andra håll.

”Vi tittar på alla förslag som kommer in; om de är lämpliga, genomförbara och om de är väl avvägda i den situation som vi befinner oss i”, sa hon till TT häromdagen.

Krisen har satt resulterat en lång rad varsel och permitteringar, inte minst i besöksnäringen, men även större delen av fordonsindustrin står still på grund av brist på insatsvaror. De lagda varslen under de tre första veckorna i mars är sex gånger så många som under mars i fjol, enligt Arbetsförmedlingen på måndagen.