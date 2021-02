Di erfar: EBM tittar på Lumito

Di publicerade i måndagens tidning en stor granskning av investmentbolaget Cardeon, som bland annat visade att två av bolagets noterade portföljinnehav, diagnostikbolaget Lumito och cancerbehandlingsbolaget Spectracure, publicerat tvivelaktig information (se faktaruta).

Efter Di:s avslöjande rasade aktierna i Lumito och Spectracure med 48 respektive 31 procent. Även Cardeons två övriga noterade portföljbolag, Prolight och Neodynamics, drogs med i fallet.

Swedbanks före detta ordförande, Carl Eric Stålberg, tog över ordförandeposten i Cardeon efter den extra bolagsstämman den 26 oktober 2020.

Vilka åtgärder har du som ordförande för Cardeon vidtagit?

”Jag har framfört till de här bolagen att tillse att styrelse och ledning sköter sig och gör saker och ting korrekt. Är det så att man inte kan lägga fram bevis på att man har agerat korrekt, då måste det få konsekvenser. Det är det enda vi kan göra som delägare i de här bolagen”, säger Carl Eric Stålberg.

Vad har bolagen sagt till dig?

”Jag har informerats om att man håller på för fullt med att undersöka det här och att de anser att de har rätt och att det finns ett samarbetsavtal i Lumitos fall. Man säger att man har på fötterna för det man säger. Då får man bevisa det.”

Carl Eric Stålberg säger att om det som uppdagats av Di:s granskning ”visar sig vara korrekt” kan det komma att få konsekvenser även för Cardeons styrelse och ledning.

På vilket sätt då?

”Ja, att en del människor försvinner och andra kommer in. Och att det kommer in en ökad kompetens på medicinteknik och forskning. Jag besitter inte den kompetensen i ärlighetens namn, utan jag har en finansiell kompetens och börserfarenhet och de var på de grunderna de ville att jag skulle komma in och ta ordförandeklubban.”

Kommer du att sitta kvar som ordförande för Cardeon?

”Ingenting är för evigt.”

Innebär det att du kommer lämna uppdraget som ordförande för Cardeon?

”Ingen kommentar på det.”

Börsoperatören Nordic SME kommer att utreda vad som hänt gällande Lumito, men vill inte gå in på vilka eventuella åtgärder som kommer att vidtas mot bolaget.

”Vi tittar på alla case kring informationsgivning för noterade bolag. Vi kommer givetvis titta på det här caset också”, Markus Ramström, marknadsövervakningschef på Nordic SME.

Vad innebär det?

”Jag kommenterar inte exakt vilka åtgärder vi vidtar. Det innebär generellt sett kontakt med alla berörda parter för att utreda vad som hänt.”

Lumito har sedan tidigare aviserat ett listbyte till First North och enligt ett telegram från nyhetsbyrån Finwire väntas bolagets sista handelsdag på Nordic SME bli torsdag den 25 februari. Nordic SME hänvisar frågan om det som framkommit i Di:s rapportering kommer att påverka listbytet till Nasdaq, som äger First North.

”Vi kan inte kommentera hur vår noteringsprocess påverkas av det här. Vi kommunicerar först när vi godkänner ett bolag för notering”, säger David Augustsson, kommunikationschef på Nasdaq och tillägger:

”Det är viktigt att understryka att vi, i varje noteringsprocess, gör vi en helhetsbedömning. Då är det klart att saker och ting som händer kan påverka den bedömningen. Men jag har inget konkret svar, ja eller nej, om det här påverkar vårt beslut.”

När det gäller eventuella åtgärder mot det redan First North-listade Spectracure kan Nasdaq inte ge någon detaljerad information i dagsläget.

”Vi följer självklart allt som händer på våra marknader och bolagens informationsgivning. Finner vi misstankar om oegentligheter tar vi det ärendet vidare”, säger David Augustsson på Nasdaq.

Enligt Nasdaq kan ett besked om vilka åtgärder som vidtas dröja.

”Det beror på vart en fråga tar vägen, det finns inget entydigt svar på den frågan. Vi kan vidarebefordra information till Stockholmsbörsens disciplinnämnd. Alla deras beslut kommuniceras, men först när beslutet är fattat och en sådan process sker inte på några dagar. Sedan vidarebefordrar vi även information till Finansinspektionen samt Ekobrottsmyndigheten och skulle de vidta några åtgärder så kommunicerar de det”, säger David Augustsson.

Di erfar att Ekobrottsmyndigheten tittar på Lumitos agerande.

Mitt i turbulensen kring Cardeon och dess portföljbolag genomför investmentbolaget en nyemission, vars teckningsperiod löper ut på fredag den 26 februari.

”Vi avser att genomföra nyemissionen”, skriver vd:n Roger Jensen i ett mejl till Di.

Om nyemissionen fulltecknas tillförs bolaget runt 100 miljoner kronor. På frågan om hur Cardeon ser på möjligheterna att emissionen blir fulltecknad skriver vd:n att det är ”omöjligt” att säga i dagsläget.

Nyemissionen är ett steg inför en planerad notering, i första hand på Nasdaq i New York, under 2021.

Kommer ni att fortsätta den processen som planerat?

”Det får styrelsen ta ställning till efter att emissionen är avslutad”, skriver vd:n Roger Jensen.

Alla som anmält intresse att teckna aktier i nyemissionen har möjlighet att dra tillbaka sin ansökan genom att kontakta emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission, enligt vd:n.

En handläggare på Aqurat Fondkommission säger till Di att den som vill inte längre vill delta i nyemissionen meddelar detta i ett mejl till bolaget.

SMÅSPARARE

Detta har hänt – Lumito På torsdagen uppgav Lumito i ett pressmeddelande att bolaget ingått i ett samarbete med medicinteknikjätten Sectra. Aktien rusade drygt 17 procent på beskedet. Uppgifterna om ett samarbete tillbakavisades dock av Sectras vd Torbjörn Kronander i Di:s granskning som publiceras på söndagen. Lumito kom sent på söndagskvällen med ett förtydligande: Samarbetsavtalet gäller Sectras danska bolag, Sectra Danmark A/S. Även det avfärdades av Sectras vd. ”Vi har inget samarbete. Vare sig med Sectra i Sverige eller i Danmark”, uppger Sectras vd Torbjörn Kronander till Di. ”Att det inte finns ett kontrakt är nonsens, det är klart att allt finns på plats innan vi går ut”, kommenterade Lumitos vd Urban Widén till Nyhetsbyrån Direkt på måndagseftermiddagen. Lumito är noterat på handelsplattformen Nordic SME.