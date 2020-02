Di Akademi kan bli årets affär

”Att vi på så kort tid byggt upp en stabil verksamhet beror just på Di:s varumärke, räckvidd och förtroende från målgruppen. Vi har uppenbarligen lyckats med ett kursutbud som den här målgruppen vill ha och behöver för att klara sina utmaningar”, säger Magnus Norrman, affärsområdeschef för Di Akademi.

”Genom att aldrig stå still, man kan inte leva på gamla meriter utan måste hela tiden utveckla nya kurser. Framöver kommer vi att satsa på fler kurser inom 'business to business'-försäljning, hållbarhet, jämställdhet och 'mergers and acquisitions'”, säger Magnus Norrman.

Årets dagstidning anordnas av branschorganisationen TU – Medier i Sverige, och priser delas ut i sju olika klasser. I kategorin ”Årets affär” är – utöver Di Akademi – också Mittmedias Bandypuls och Upsala Nya Tidnings nativeaffär nominerade.