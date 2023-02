Devport lyfte rörelseresultatet

Nettoomsättningen steg med 19 procent till 148 miljoner kronor (124). Rörelsemarginalen förbättrades till 10,7 procent (7,6).

Nettovinsten ökade till 12,3 miljoner kronor (6,4) och resultatet per aktie steg till 1:22 kronor (0:64).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:00 kronor per aktie ((0,75) samt därutöver en extra utdelning om 0:25 kronor per aktie (0:00), alltså en total utdelning om 1:25 kronor per aktie för helåret 2022 (0,75).

”Vi avslutade år 2022 mycket starkt med ännu ett rekordkvartal i både omsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal”, skriver vd Nils Malmros i bokslutsrapporten.

För helåret blev omsättningen 528 miljoner kronor med 47 miljoner kronor i rörelseresultat.

”Vårt fokuserade arbete under 2022 att höja vår rörelsemarginal har också fallit ut positivt med en rörelsemarginal om 8,8 procent för helåret 2022”, framhåller Devport-chefen.

”Vi har inlett det nya året på ett bra sätt med flera större offerter till kunder utanför fordonsindustrin som vi räknar med kommer bidra positivt till försäljningen under året”, fortsätter han.

Devport ser en efterfrågan inom försvarsindustrin och energiindustrin för samtliga Devports affärsområden.

”Devport har ett långsiktigt mål om att 40 procent av omsättningen ska komma från kunder utanför fordonsindustrin och under år 2023 räknar vi med att kunna ta ett steg i den riktningen”, uppger Nils Malmros.

”Vi ser en tydlig önskan från ett flertal av våra stora kunder (inom och utanför fordonsindustrin) att vilja lägga ut fler projekt till Devport vilket bör innebära att vår projektleverans kommer öka under år 2023”, skriver han vidare.

Inom fordonsindustrin ser det samtidigt stabilt ut med fortsatt god efterfrågan, även om bolaget räknar med viss avmattning från förra årets rekordtillväxt.

”Devports större kunder visar fortsatt på mycket goda resultat under år 2022”, pekar Nils Malmros på.

Samtidigt konstaterar han dock att det råder fortsatt osäkerhet i omvärlden.

”Det gäller bland annat kring kriget i Ukraina samt den höga inflationen och hur det kommer påverka världsekonomin vilket i sin tur kan påverka Devports kunder negativt. Likaså kan tillgången på komponenter påverka Devports kunder negativt men där ser våra kunder just nu en något ljusare framtid”, uppger han.