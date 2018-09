Detta händer tisdag 18 september

KAPITALMARKNADSDAG

- Valmet kl 11.00-15.30

MAKROSTATISTIK

- Valueguard: bopriser augusti kl 9.00

- SCB: arbetslöshet augusti kl 9.30

- USA: TRE detaljhandel, veckodata kl 13.45

- USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55

- USA: NAHB-index september kl 16.00

- USA: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30

CENTRALBANKER

- RB: Kerstin af Jochnick deltar i paneldebatt vid Moody's seminarium Swedish Real Estate Conference - Are we at the top of the real estate cycle? kl 10.10

- RB: resultat omvänd repa kl 10.15

- Ungern: räntebesked kl 14.00