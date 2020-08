Storbolag rusar efter aktiesplittar, historiskt BNP-ras för Sverige och kampen om Neles är bara några av sommarens hetaste nyheter. Di guidar dig genom ekonominyheterna du kan ha missat under semestern.

Börsen i sommar:

Sedan midsommarafton har OMXSPI stigit 7,49 procent och OMXS30 är upp 5,82 procent. I USA har S&P 500 stigit 8,88 procent medan Dow Jones är upp 7,96 procent.

Börsfenomenet Tesla, tillverkar även elbilar. Foto: Nina Riggio

12 augusti: Split lyfter storbolag

Börsfenomenet Tesla, som även tillverkar elbilar, bjöd i veckan på nya hisnande turer. Efter att bolaget meddelat att aktien splittas 5:1, det vill säga en gammal aktie omvandlas till fem nya, steg aktien med 13 procent. Även börsjätten Apple orsakade en liknande reaktion när de meddelade sin 4:1-split och aktien rusade över 10 procent. Detta gav säkerligen upphov till en del huvudvärk hos skolade finansekonomer eftersom en split ju inte har någon som helst påverkan på ett bolags värde. Men aktieägarna blev säkerligen glada. Vi andra kan glädjas åt att de som forskar om börspsykologi fick lite fin data till framtida studier.

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

5 augusti: Svenskt BNP-tapp

Sveriges BNP rasade med 8,6 procent i det andra kvartalet, enligt SCB:s siffror som publicerades i veckan. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2019 var tappet 8,2 procent. Tappet är dramatiskt och ska inte förminskas. Noterbart är dock att Tysklands BNP föll med 10,1 procent i det andra kvartalet. Motsvarande siffra för USA för minus 9,5 procent. Sverige har klarat sig bättre än de länderna med andra ord – hittills i alla fall. Det återstår också att se hur utfallet för helåret 2020 blir.

Di:s Viktor Munkhammar kommenterade BNP-siffrorna med att eftersom ekonomin sammantaget väntas utvecklas mindre dåligt än förväntat gör att det ser lite ljusare ut för statsfinanserna. Noterbart är också att Riksgäldens månadsstatistik under sommaren återkommande har visat på större skatteinbetalningarna än väntat. Den offentliga sektorns samlade skuld väntas nu toppa på ungefär 45 av procent av BNP. Det är en nivå som många länder bara kunde drömma om före krisen och innebär att Sverige om det skulle behövas kan elda på ordentligt med finanspolitiken.

AB Volvos försäljningstapp på nära 40 procent andra kvartalet 2020 hör till de värsta i den svenska verkstadssektorn. Foto: Volvo CE

17 juli: Verkstadsjättar överraskade positivt

Årets becksvarta andra kvartal kan sammanfattas med i snitt 20 procents försäljningstapp organiskt för börsens tio största verkstadsbolag. AB Volvo VOLV B -2,36% Dagens utveckling s tapp på nära 40 procent hör till de värsta, medan Alfa Laval ALFA -1,64% Dagens utveckling klarade sig undan bäst med minus 5 procent.

De tio verkstadsjättarna rapporterade trots försäljningsraset i snitt 17 procent bättre rörelseresultat (ebit) än analytikerna, förutspådde, för det andra kvartalet. Men rensat för permitteringar och andra statliga stöd var den positiva överraskningen bara hälften så stor. Det visar Nordea NDA SE -0,78% Dagens utveckling s beräkningar i en ny analys av verkstadssektorn som Di tagit del av.

För börsens 18 mindre industribolag falnar glansen ännu mer. Utan offentliga akutpengar återstår bara en femtedel av den genomsnittliga rapportöverraskningen på rejäla 33 procent över väntad justerad ebit.

Handelsbanken med vd Carina Åkerström utmärkte sig med lägst kreditförluster i den svenska banksektorn. Foto: Jack Mikrut

15 juli: Kreditförlusterna oro för storbankerna

Kreditförlusterna stod som väntat på de största överraskningarna i banksektorn även detta kvartal. De största avvikelserna från analytikernas snittprognoser levererade Nordea, vars kreditförluster på motsvarande 7,2 miljarder kronor var 69 procent högre än väntat. Lägst kreditförluster hade Handelsbanken SHB A -0,43% Dagens utveckling , med 97 miljoner kronor mot väntade 1,4 miljarder.

I andra kvartalet stack SEB SEB A -1,18% Dagens utveckling ut med att förbättra räntenettot med 6 procent jämfört med motsvarande period förra året. Även Swedbank, Danske Bank och Nordea hade ensiffrig tillväxt. Samtidigt tappade Handelsbanken 5,5 procent och DNB minskade räntenettot med dryga procenten.

Sett till rörelseresultatet slog alla banker utom Nordea analytikernas snittprognos denna gång. Ska den senaste tidens positiva trend för bankaktierna fortsätta krävs det att vi faktiskt har de värsta ekonomiska effekterna av pandemin bakom oss och kreditförlusterna utvecklas som väntat i höst.

SBB med vd Ilija Batljan utmärkte sig i fastighetssektorn med en stor förvaltningsvinst andra kvartalet. Foto: Amanda Lindgren

14 juli: Coronapandemin slår ojämnt mot fastighetssektorn

Av fastighetssektorns 26 bolag har alla utom tre, Cibus, Hufvudstaden och John Mattson, nu rapporterat. Förvaltningsresultatet, alltså vinsten efter räntebetalningar men före värdeförändringar, för dessa 23 bolag ökade med totalt 6 procent till 13,1 miljarder kronor för det första halvåret i år jämfört med samma period ifjol. För andra kvartalet, det mest coronaskadade, var ökningen bara 1 procent.

Det var dock ovanligt stor spridning mellan bolagen under det första halvåret i år vilket indikerar att de har påverkats i olika hög utsträckning av krisen. Hotellfastighetsbolaget Pandox PNDX B -1,82% Dagens utveckling resultat föll till exempel med 74 procent under första halvåret och 96 procent under andra kvartalet. SBB, med fokus på bostäder och samhällsfastigheter, ökade förvaltningsvinsten med hela 264 procent.

Alfa Lavals bud på Neles föregicks av diskussioner mellan dem och Metsos näst största ägare, Cevian. Christer Gardells aktivistfond ska ha kontaktat ansvariga på Alfa Laval långt innan avknoppningsplanerna var allmänt kända. Foto: Joey Abrait

13 juli: Sommarens hetaste börsbud

Ingen sommar utan ett sommarmord tycker kvällstidningsjournalisterna och på ekonomijournalistens kant piggar ett fientligt börsbud alltid upp. Denna gång kom det från Alfa Laval som vill köpa finska Neles som nyligen knoppades av från verkstadskoncernen Metso för 18 miljarder kronor. Det tog inte lång stund förrän Neles största ägare, det finska verkstadsbolaget Valmet, slog bakut och någon dag senare flaggade även Valmet upp för över 15 procent av aktierna i Neles, för att några veckor senare öka till 21,1 procent. Alfa Laval kan dock tänka sig att gå vidare med budet även om Valmet vägrar sälja aktierna och Neles styrelse har rekommenderat ägarna att acceptera budet. Fortsättning följer.

Anders Nilsson lämnar Tele2 efter bara två år. Foto: Press

6 juli: Vd-byte i Tele2 TEL2 B -2,3% Dagens utveckling

Juli började med besked från Tele2 att vd Anders Nilsson slutar i september och ersätts med Kjell Morten Johnsen. Johnsen som tillträder 15 september har en gedigen erfarenhet inom telekom. Han har varit operativ chef för den nederländska operatören Veon, rankad nia i världen och som även är verksam i Afrika och Asien, samt europachef på Telenor. Visserligen är han oprövad som börs-vd, men i meriterna i övrigt finns inget att klaga på. Att aktiekursen föll 4 procent handlar snarare om besvikelse över att Anders Nilsson bara stannade två år på posten. Plus risken för att bolaget nu tappar i tempo.

Mörka moln över SAS. Foto: Henrik Montgomery/TT

30 juni: Staten till undsättning

Regeringen gjorde gemensam sak med bland annat Danmark de sista dagarna i juni och ryckte ut med ett räddningspaket till krisande SAS SAS -2,1% Dagens utveckling . Bara Sveriges investering i nyemissionen överstiger hela bolagets börsvärde. Tvärt emot den uttalade ambitionen att sälja SAS-innehavet fortsätter alltså statens ägande att växa genom nya aktier och hybridobligationer. Räddningsplanen ändrar heller inte tidigare besparingsåtgärder – 5.000 varslade anställda kommer att sägas upp när 4 miljarder ska sparas in.

