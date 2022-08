”Det finns väsentliga risker i spelbranschen”

Ethix SRI Advisors, Finansdepartementet, Mannheimer Swartling och nu Embracer EMBRAC B +4,08% Dagens utveckling Group. Skillnaderna kan verka stora men för hållbarhetsexperten Emma Ihre är arbetsmetodiken i princip densamma.

”Jag har arbetat operativt i många olika branscher i allt från privat till statligt och NGO:s, på ett sätt olika men på samma sätt lika. Jag börjar alltid med att gå in i affären och analysera de mest väsentliga möjligheterna och riskerna för att sedan se hur jag tillsammans med kollegor på bästa sätt kan hantera riskerna och utveckla möjligheterna för att skapa värde för olika intressenter. Jag har också stor nytta av min långa erfarenhet och mitt breda nätverk.”

För sju år sedan blev hon Mannheimer Swartlings första hållbarhetschef. Där handlade hennes jobb om att tillsammans med affärsjuristerna hjälpa klienter att förstå och implementera ny lagstiftning, hantera risker proaktivt, se till att hållbarhet blev en del av due diligence vid förvärv och genomföra olika utredningar kopplade till mänskliga rättigheter och antikorruption.

Vad lockade dig med spelbranschen?

”Det är en växande bransch och mycket större än jag trodde. Enligt siffror från 2020 produceras det musik för 26 miljarder dollar, film för 100 miljarder dollar medan motsvarande siffra för dataspel är 193 miljarder dollar. Med storlek kommer ansvar och möjlighet att påverka i positiv riktning samtidigt som det finns väsentliga hållbarhetsrisker i branschen. Jag gillar att befinna mig där jag kan göra skillnad på riktigt.”

Var du orolig för att det bara handlade om ditt varumärke?

”Jag kunde inte branschen alls men när jag träffade Embracers finanschef, ordförande och vd insåg jag att de hade rätt värderingar och skulle ge mig mandat att göra skillnad. De blev också varnade av de referenser jag gett, som var tydliga med att det måste vara på riktigt och inte bara marknadsföring om de skulle anställa mig.”

Vilka är de främsta hållbarhetsutmaningarna i gamingbranschen?

”Det finns en bristande mångfald. Det är fortsatt fler vita män i branschen även om det hänt jättemycket, inte minst på utbildningsnivå. En annan är arbetsvillkoren. För hur passionerad du än är så är det inte sunt att jobba för mycket. Det är en sak att jobba hårt inför en lansering i en så kallad crunch, men att jobba väldigt mycket under en lång period mår ingen människa bra av. De utmaningar som förekommer tror jag mer är utslag av en omogen bransch än av en uttalad strategi.”

Hur ser du på våld och sexism i spelen?

”Visst förekommer en hel del våld och könsstereotypa förebilder men branschen är mycket medveten om frågorna och jobbar mycket för ökad mångfald och inkludering, som exempelvis att det kan vara en kvinna av en annan hudfärg som är hjälten i spelet. Våra studior jobbar också med hälsosamt spelande tillsammans med organisationer för mental hälsa och genom att utarbeta vägledande riktlinjer för föräldrar till barn som spelar. Det handlar om att höja medvetenheten kring frågan.”



Vilka positiva branschfaktorer vill du lyfta?

”Gaming är ett nöje som ofta skapar sammanhållning och för människor samman och många har det som sin stora passion. Det ger också upphov till många arbetstillfällen, export och rejäla skatteintäkter för staten. Den teknikutveckling som sker inom gaming är väldigt avancerad och kan användas inom närliggande branscher som exempelvis försvarsindustrin. Det är också en inkluderande bransch på det sätt att är du exempelvis en duktig programmerare eller spelutvecklare så spelar din bakgrund, skola, läggning eller annat inte någon roll. Branschen har också ett relativt litet miljömässigt avtryck.”

Hur sticker Embracer ut hållbarhetsmässigt?

”Jag har sällan varit på ett bolag som är mer långsiktiga och värderingsstyrda. Embracer tar ett proaktivt helhetsgrepp om frågorna och vågar prata om utmaningar inom hållbarhet. Vad gäller inkludering och mångfald tror jag mer på att se till att den egna personalstyrkan representerar det man vill uppnå än att det ska ske genom lagstiftning.”

Med lite perspektiv, vad anser du vara det viktigaste området för affärsjuristbyråerna att jobba med inom hållbarhet?

”Att i ännu högre utsträckning beakta olika hållbarhetsfrågor som exempelvis mänskliga rättigheter och klimatfrågan i all sin rådgivning till klienter. När det gäller advokatbyråernas eget interna hållbarhetsarbete så är det ökad mångfald samt bättre balans mellan kvinnliga och manliga partner.”

Emma Ihre

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Karriär: Riskanalytiker och makroanalytiker KPA Fond & Finans, Aktiehandlare Folksam, Verksamhetschef Amnesty Business Group, Head of Corporate Engagement Ethix SRI Advisors, Hållbarhetschef Finansdepartementet, Head of Sustainability Mannheimer Swartling, Head of Sustainability Embracer Group.

Styrelseuppdrag: Sjunde AP-fonden, Nordkinn, Sida, Lund Institute for Sustainability Impact. Hon har också varit ordförande och styrelseledamot i Global Compact Network Sweden i cirka 4 år.