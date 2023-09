”Det är antingen utopi eller dystopi - det finns inget däremellan”

Hur tror du att livet i Sverige ser ut om 150 år? Det vill Nordiska museet veta. Institutionen som fyller 150 år riktar blicken lika långt in i framtiden.

”Det står i museilagen att museer ska verka för samhällsdebatt och vara en aktör i samhället. Vi ska inte vara rädda för att diskutera svåra ämnen här och nu”, förklarar Jörgen Löwenfeldt, projektledare för digital insamling på Nordiska museet som rattar projektet.

För svåra ämnen blir det ofrånkomligen när vi i dag pratar framtidsvisioner.

Insamlingen från allmänheten började innan kriget i Ukraina.

”Då handlade svaren om framtiden väldigt mycket om pandemier. Men när kriget i Ukraina kom så handlade framtiden istället mycket om säkerhetspolitik. Sen har det blivit mycket energifrågor, Nato och AI. Så framtiden handlar om det vi pratar om här och nu.”

Museet har bett svenskarna att spana såväl 30 år framåt och sedan som sagt också hela 150 år framåt.

”När jag själv har besvarat våra frågor så var det lättare med 150 år än 30. För 30 år, då krävs viss realism i svaret för man förstår att det kanske inte har hänt så mycket. Men 150 år är ett sätt att få fram folks visioner. ‘Det här är mitt drömsamhälle. Så här skulle jag vilja leva”, menar Jörgen Löwenfeldt.

Synen på framtiden är otroligt polariserad, konstaterar han vidare

”Det är antingen utopi eller dystopi i svaren vi fått in. Det finns inget däremellan. Polariseringen i visionerna är fascinerande och läskigt samtidigt. Det säger också något om samhället.”

520 framtidsvisioner har kommit in så här långt.

”Målsättningen var 500 så det har gått bra. Men det kanske blir 1.000 innan vi är klara.”

Förhoppningen är att materialet ska komma många till nytta.

”Det är till politiker, det är till näringslivet, det är till alla som är beslutsfattare och kan vara med och forma framtiden. Jag tror att det finns gott om personer i näringslivet som kan ha nytta av framtidsvisionerna. Det är så man blir en vinnare, genom att inte haka på allt utan se de stora trenderna.”

Utifrån ett näringslivsperspektiv är det intressant hur många som önskar sig ett enklare liv, menar Jörgen Löwenfeldt.

”Det är en sån där fråga som dyker upp hela tiden i svaren vi fått in. Stressen, att vilja flytta till glesbygd eller trappa ned skriver många om.”

Teknikoptimismen lyser inte igenom särskilt mycket i svenskarnas framtidsvisioner.

”AI är många inne på. Men det är få som tror att AI kommer att rädda samhället. Det är väldigt många fler som beskriver AI som ett hot.”

Ett par brev: Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

”Jag tror att många delar av jorden kommer vara borta och ställen som nu är bebodda kommer vara ödelagda på grund av klimatförändringarna. Mina förhoppningar är att vi kommer kunna rädda vår planet och alla som bor på den innan dess. Jag hoppas även att människor kommer kunna få lika möjligheter oavsett vilket kön man är, vilken etnicitet man har, vilken religion man har och allt annat som egentligen inte spelar någon roll på människans lika värde.”

Sanna

”Vi låter tekniken arbeta för oss inte mot oss. Monetära systemet är nerlagt och hem och mat är gratis. Det enda vi utbildar oss inom är vetenskap och utveckling. Inga brott begås och ingen polis behövs eftersom pengar inte existerar. De som vill jobbar och de flesta utövar någon typ av hobby. Städerna har ändrat utseende till cirkelstäder där energin skapas i

mitten och sen vetenskapliga anläggningar och podhus och det tar max en kvart att åka från ena sidan till den andra och befolkningsmängden är runt 2000 per stad. Vi har levt länge under hjärntvätten att vi måste ha pengar för att leva när vi inte alls lever under det monetära systemet utan vi överlever. I framtiden har vi återfunnit hur det är att leva.”

Robin