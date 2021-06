PITEÅ. När coronapandemin slog till kände Lisa Hellmér och My Bergström att de ville göra något för små företag. Svaret blev kampanjen Local hero – som spreds snabbt över hela landet.

Intervju med Lisa Hellmér och My Bergström som driver Pensionatet i Piteå

På en grönskande innergård mellan tre äldre träkåkar i Piteå huserar entreprenörerna Lisa Hellmér och My Bergström.

”Platsen är grunden. Det är en härlig plats med härliga människor och mycket energi. Mötesplats är inte det sexigaste ordet, men det är lite vad det handlar om”, förklarar Lisa Hellmér.

Affärsidén på den mysiga ytan är uppbyggd kring husen där det finns ett pensionat, en restaurang, ett fik, en butik och en konferensvåning. Restaurangens pizzor är vida omtalade i Norrbottens kustland men minst lika viktigt för verksamheten har arrangemang som musikquiz, auktioner och loppmarknader varit.

”Ibland är det så mycket folk här att man knappt kommer fram med maten när man ska servera. Hur mysigt som helst!”, säger My Bergström.

Men så ser det inte ut den här försommardagen. Trängsel och pandemi lirar inte så bra ihop och verksamheten har gått på sparlåga i några månader med begränsade öppettider. Trots det är situationen för bolaget inför återöppnandet av samhället under kontroll.

Delvis beror det på ett uppmärksammat initiativ som företagarduon drog i gång våren 2020. Pensionatet, som alla verksamheterna har som samlingsnamn, drabbades hårt när arbetsplatser och gymnasieskolor gick över till distansarbete.

”Vi har en medveten målgrupp, många kvinnor mellan 30 och 40 år. De säger inte ”vi skiter i covid och går ut ändå”. Det var som ett jäkla spökhus här”, berättar Lisa Hellmér.

Det såg likadant ut på många platser i landet. Lisa Hellmér såg på tv hur restaurangägare med tårar i ögonen berättade att konkursen var nära.

”Jag kände att vi måste göra något med insikten att hela samhället är viktigt, inte bara vårt ställe. Det blir löjligt att be folk köpa våra grejer, för om de inte köper grejer överallt är det ingen som vill komma till oss heller”, säger hon.

Under loppet av några timmar författade de en text och My Berström la till hashtaggen ”Local hero”. Inlägget publicerades i företagets sociala media-kanaler. Morgonen efter trodde de inte sina ögon när de tittade på sina telefoner.

”Vi har aldrig fått så många delningar som den morgonen. Vi märkte att det fanns något”, berättar My Bergström.

Blixtsnabbt fick de i gång en liten arbetsgrupp med en designer och en digital strateg. En logga blev till och bollen var i rullning. Stad efter stad följde efter. Som mest var ett 30-tal städer med i uppropet.

”Den första Local hero-kvällen var det kassarekord på Bastard Burgers och vi tvingades stänga för att vi sålde slut. Hela Piteå var fullt med folk som promenerade med take away-påsar. Då blev jag lite rörd och började nästan gråta. För det var ju faktiskt tack vare oss som folk var ute och handlade”, säger Lisa Hellmér.

”Local hero blev en slags kärlekshandling till hela staden”.

Projektet blev snabbt rikskänt, till och med på allra högsta ort i Regeringskansliet. Initiativtagarna från Piteå deltog i ett digitalt möte med statsminister Stefan Löfven, som ville uppmärksamma människor som gjort bra insatser under pandemin. Baserat på reaktionerna de har fått under året tror Lisa Hellmér och My Bergström att Local Hero har betytt mer i mindre städer än i större.

”Det finns mycket mer kärlek till varje plats i det lilla samhället. I Stockholm är de så vana vid att man stänger och så kommer det ett nytt ställe. Så är det inte i Piteå eller Övertorneå. Där gör det ont i själen när någon måste stänga”, säger Lisa Hellmér.

För Pensionatet betydde Local Hero att omsättningen under förra året låg på en stabil nivå. Inför framtiden räknar ägarna med att ställa om. De tror att det dröjer innan människor går ut och äter på samma sätt som före pandemin. Hur det kommer se ut med konferenser är också osäkert.

”Jag tror vi kommer arbeta mer med kvalitet och inte så mycket kvantitet. Det kommer dröja innan kvantiteten återvänder”, säger Lisa Hellmér.

Samtidigt har den lilla butiken med produkter av lokala formgivare gått bra det senaste året. Lisa Hellmér och My Bergström brinner för produktutveckling och till hösten kommer företagets första klädkollektion ut, ett samarbete med en lokal designer.

”Den blir liten, men väldigt bra”, säger My Bergström.

Local Hero-kampanjen är svår att kopiera kommersiellt, men det finns ändå lärdomar att dra även i det dagliga arbetet som entreprenör.

”Det gäller att vara snabb om man har en bra idé. Vi funderade kanske i en timme innan vi satte i gång. Ibland funderar man onödigt länge på saker”, säger My Bergström.

Coronakrisen Lisa Hellmér om hur pandemin påverkat bolaget ”Det har varit svåra avvägningar det senaste året. Vi vill att folk ska komma hit, men inte för många. Det är inte helt lätt att kommunicera.”