Den vilda jakten på total lycka

Under tolv månader gjorde de allt de kunde för att bli bättre på lika många områden av livet: produktivitet, kropp, hjärna, relationer, andlighet, sex, njutning, kreativitet, pengar, moral, uppmärksamhet och mening.

”Vi hade skrivit boken ”Wellnessyndromet” tillsammans, som var rätt kritisk mot optimeringskulturen som genomsyrar så många områden. Men den boken hade ett teoretiskt anslag och själva var vi icke-optimerade personer, så tanken var att ge en bild av den världen inifrån”, säger Carl Cederström.

Experimentet genomfördes som ett vetenskapligt forskningsprojekt, dock problematiserat av att de båda redan från början var ganska kritiska till självhjälpsindustrin. Men kopplingen till områdena företagsekonomi och organisation finns där, menar Carl Cederström.

”Personer börjar allt mer tänka som företag, till exempel att man är på pluskontot vad gäller relationer, och det ekonomiska tänkandet genomsyrar samhället. Samtidigt sneglar företagen mot självhjälpsindustrin. Hr växte ju fram parallellt med självhjälpsrörelsen med löften om att vem som helst kan förvandla sig själv med hårt arbete och tankekraft.”

Under året har Carl Cederström bland annat plastikopererat sig – 7 ml filler injicerades i käkpartiet för en mer maskulin look – testat en prostatastimulerare för att öka sin sexuella njutning, ställt upp i en tyngdlyftningstävling, proppat i sig.6 000 kalorier per dag för att gå upp 14 kilo och därefter levt på sallad i två veckor för att minska 6 kilo i vikt, och mycket mycket annat.

”När man genomgår den här självspäkningen blir det uppenbart att det både är extremt självcentrerat, men samtidigt självutplånande. Det fungerar ju, men knepet är att göra sig själv till en maskin och förneka mänskliga impulser och begär.”

Experimentet avslutades för ett år sedan och under 2017 har de skrivit boken ”Den vilda jakten på ett bättre jag” som släpps i början av januari på både engelska och svenska. När Carl Cederström nu ser tillbaka på helheten är han kluven till självhjälpsindustrin. Å ena sidan är han positiv till den nya tekniken som gör det lätt att mäta och se resultat på flera områden.

”Det finns många inlärningstekniker som är otroligt bra. Minnesteknikerna till exempel, jag kan fortfarande 1.000 decimaler i pi om jag får en dag på mig.”

Han ser också stor potential i att bryta sociala mönster genom inlärningsteknikerna.

”Ta språkinlärning som exempel. Det är ganska vanligt att barn känner sig dåliga för att den pedagogik som används i skolan inte passar dem. Men det finns andra kreativa sätt att lära sig till exempel språk. Men man kan inte lita så blint på metoderna att man tror att de kan lösa samhällsproblem. Jag har ändå vuxit upp privilegierat. Ett armband eller en app hjälper dig inte ut ur strukturer om du vuxit upp under betydligt tuffare omständigheter. Risken är att man alltför blint tror på det magiska tänkandet.”

Vad drog ni för slutsatser?