Den nya Gnosjöandan lever i Kenya

Järntrådstillverkaren Gunnars tråd är ett av många svenska företag som sponsrar en kenyansk by via hjälporganisationen Hand in hand. Under två år går totalt 350.000 kronor av företagets vinst till området Eburu, där målet är att över 200 nya företag ska startas tack vare utbildning och stöd till framför allt kvinnor.

”Vi tycker det är roligt att driva business i Sverige, så att få möjlighet att hjälpa människor i Kenya att göra samma sak är kul”, säger vd Kjell-Ove Gunnarsson.

Gunnars tråd startades redan 1960 av hans far Gunnar Gustavsson, och hör hemma i Hillerstorp i Gnosjö kommun. Företaget tillverkar järntråd upp till 16 millimeters tjocklek, som bland annat används i Elfas förvaringssystem, i garageinredningar och till skyddsnät.

1983 tog hans söner över, och numera driver Kjell-Ove Gunnarsson familjeföretaget ihop med brorsbarnen. I dag omsätter Gunnars tråd 244 Mkr och har 40 anställda.

Även Kjell-Ove Gunnarssons barn arbetar inom företaget, vilket gör det till ett riktigt familjeföretag.

”Gnosjöandan har ändrat sig mycket under åren, men den finns kvar. När jag växte upp handlade det om att det poppade upp många producerande företag. Det gör det inte längre. I dag handlar Gnosjöandan mer om att företagen hjälper varandra. Om jag inte kan hjälpa vet jag tre andra som kanske kan, och folk ställer alltid upp”, säger Kjell-Ove Gunnarsson.

Att hjälpa i en ännu vidare bemärkelse är också orsaken till företagets engagemang i Kenya. Kjell-Ove Gunnarsson hade redan tidigare läst om Hand in hands arbete med självhjälpsgrupper och mikrolån till kvinnor i Indien, och efter ett möte med industrinestorn Percy Barnevik, som är djupt engagerad i organisationen, föreslog han delägarna att Gunnars tråd skulle sponsra en egen by.

”Jag ville att vi skulle gå ut med detta till alla anställda i fabriken så att alla känner sig delaktiga. Alla har ju hjälpts åt att dra in pengarna. Och de tycker att det är väldigt positivt att vi hjälper till.”