Den gamle och Medelhavet – Jan Gradvall simmar till Albanien

Sedan ett par år tillbaka finns det även simresor. Open Water anordnas av simgurun Mikael Rosén i samarbete med Apollo. Mikael Rosén går under namnet The Rain Man of Swimming och är förbundskapten för svenska lands­laget i öppet vatten.

Under Enver Hoxhas ledarskap av Socialistiska folk­republiken Albanien byggdes 700.000 bunkrar, vilket i ett land med 2,9 miljoner invånare innebär en bunker per fyra invånare.

”Aren’t you afraid of sharks?”

Jag tänker på ett citat av amerikanska simmerskan Dara Torres från simboken: The water doesn’t know how old you are.

Till slut är jag så nära att jag ser sandstranden i Albanien där de andra står och vinkar.

En stark simmare kan klara sträckan på två timmar. För mig tar det knappt tre timmar. Jag simmar dessutom så snett på slutet att min totala sträcka blir fem och en halv kilometer.

De där sista 500–600 meterna ensam i vattnet är bland det största jag upplevt. I mitt arbete arbetar jag hårt med ­huvudet och pressar mig hela tiden att överträffa det jag gjort tidigare.

Jag förstår plötsligt poängen att tänja kroppens för­måga till det yttersta. Balansen som uppstår.