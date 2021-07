Deltavarianten orsakar nya covidtoppar i EU

Nedgången var stadig i hela juni då antalet nya covid-19-fall sjönk överlag i de 27 EU-länderna. Men nu kommer rekylen.

I den senaste statistiken från EU:s smittskyddsenhet (ECDC) redovisar nio länder återigen fler än 100 nya fall per 100.000 invånare under de två senaste veckorna. Allra värst är det i Cypern, som till och med passerar 1.000-fallsgränsen – en nivå som inget EU-land varit uppe på sedan slutet av april.

Även den gången var det just Cypern som var värst drabbat, med 1.145 nya fall per 100.000 invånare. Just nu är man uppe i 1 068 nya fall – nästan dubbelt så många som för en vecka sedan.

Närmast efter följer Spanien på 377 nya fall per 100.000 invånare, följt av Portugal (333), Nederländerna (304) och Luxemburg (225).

Sverige ligger som 15:e land på EU-listan, med 34 nya fall per 100.000 invånare under de två senaste veckorna.

Utanför EU är Storbritannien värst drabbat för tillfället med 571 nya fall per 100.000 invånare.