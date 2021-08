Degen i centrum för höstens tv-drama – regissören: ”Vi båda var panka”

Den 30 augusti är det premiär på SVT för spänningsdramat ”Deg”. Huvudrollerna spelas av Helena af Sandeberg och Bianca Kronlöf, och för manus och regi står Levan Akin och Mattias J Skoglund. Författaren Sara Bergmark Elfgren har också skrivit manus.

”Vi hade faktiskt Helena och Bianca i åtanke när vi skrev manus och båda är så fina i rollerna”, säger Levan Akin.

I ”Deg” spelar ett rånbyte på 47 Mkr en tredje huvudroll och de båda kvinnorna Malou och Liana, som kommer från vitt skilda bakgrunder och bara har gemensamt att de är barskrapade.

”Jag och Mattias började med projektet för många år sedan när vi båda var panka och pratade mycket om pengar. Vi började utforska vad som händer om någon hittar mycket pengar, och samtidigt skapa igenkänning kring hur tufft det är i dag där vi är så fixerade vid prylar och yta”, säger Levan Akin.

För två år sedan slog han igenom med dunder och brak med biofilmen ”And then we danced”. Filmen skildrar mötet mellan två homosexuella dansare i det mycket homofobiska Georgien. Den väckte stort uppseende, inte minst för att inspelningen och filmpremiären präglades av hot mot filmteamet och det var nödvändigt att använda livvakter. ”And then we danced” vann fyra Guldbaggar, bland annat för bästa film och bästa manuskript.

”'And then we danced' var första gången jag gjorde något helt själv och bara följde min egen lust, och det var väldigt utvecklande. Men jag har inte blivit en regissör som bara tackar ja till statusprojekt, snarare tvärtom. Jag har fattat att jag inte gillar regisserandet för själva jobbets skull, som man drömde om när man var yngre, utan för själva utforskandet och samarbetet med skådespelarna”, säger Levan Akin.

Tillsammans med Mattias J Skoglund och Sara Bergmark Elfgren driver han bolaget Inland, där de förvaltar, utvecklar och ibland lämnar vidare sina idéer till andra regissörer och produktionsbolag.

”Ju äldre man blir desto mer vill man välja vad man gör. Men eftersom 'Deg' var vårt första projekt så satte vi igång det själva.”

Foto: Joey Abrait

Levan Akin sökte in till Dramatiska institutet två gånger, men kom aldrig in. I stället fick han praktik hos filmskaparen Roy Andersson och på SVT, och har bland annat varit avsnittsregissör till serier som ”Äkta människor” innan han fick idén till ”And then we danced”.

Hans föräldrar är från Georgien och han reagerade därför starkt när nyheten om att landets första Prideparad på 20 personer hade mötts av en motdemonstration på 20.000, ledd av religiösa och politiska samfund, något som slutade med många skadade.

”Jag åkte till Tbilisi med en liten kamera och började intervjua HBTQ-människor där, för att se om det fanns något att berätta. Sakta men säkert växte tanken fram på temat kultur och tradition, att man måste vara en särskild sorts person om man vill utöva georgisk dans. Jag ville att filmen skulle vara en positiv kraft och kännas som en varm kram”, säger Levan Akin.

Hur ser du tillbaka på hoten i dag?

”Det blev stort rabalder och det var jobbigt, för man vill inte att någon ska bli skadad. Samtidigt var det också nödvändigt att föra den här diskussionen i Georgien och andra homofoba länder, och det är intressant hur film kan vara aktivism och ha den kraften. De försökte ha en Prideparad i år igen och det blev bråk och en journalist blev dödad. Men där de för några år sedan var 20 personer var det i år hur många som helst och det finns en stor opposition som är för Pride. Det har inte bara med filmen att göra, men den har nog hjälpt till”, säger Levan Akin.

Själv kan han numera sakna anonymiteten när han reser till Georgien. Alla vet vem Levan från Sverige är och filmen han gjorde som slog ned som en bomb.

”För mig var Georgien en tillflyktsort förut, en plats där jag bara kunde vara mig själv. På ett sätt har jag tappat den platsen.”

Framöver väntar två stora filmprojekt som har fått skjutas upp på grund av pandemin och återigen söker sig Levan Akin utomlands för att filma. Den ena filmen skulle egentligen ha filmats i Turkiet nu i augusti och handlar om att skapa sig en ny familj när ens ursprungsfamilj inte längre har plats för en.

”Den bygger på en sann story som jag hörde om när jag gjorde 'And then we danced' och kommer också att vara väldigt researchbaserad.”

Den andra filmen är en skräckhistoria som till stor del utspelar sig i Tyskland, i en relation där den ena är rädd för att binda sig.

”Den är baserad på en novell och kom till mig genom en skådespelare faktiskt.”

Vad är din drivkraft?

”Att göra film är ganska ansträngande, så för mig är det människorna runt omkring och utbytet med dem, samt att försöka att inte stagnera utan hela tiden göra saker som jag är nyfiken på.”

”Ibland tänker jag att jag borde göra något helt annat, men sedan inser jag att jag typ inte kan något annat. Med risk för att låta pretentiös så känner jag ändå att jag håller på att nysta i någonting rent filmiskt som jag vill utforska. Jag har lite idéer jag vill utforska, så jag känner mig inte färdig.”

Foto: Joey Abrait