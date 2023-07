De vill stävja de kriminella gängens tillväxt

My Dream Now är ett initiativ som går ut på att skapa möten mellan elever och arbetslivet. Verksamheten bedrivs i Sveriges fyra största städer och fokuserar på skolklasser från mellanstadiet till gymnasiet i socioekonomiskt utsatta områden med hög arbetslöshet, som Tensta och Angered. Syftet är att inspirera och skapa förebilder inom arbetslivet.

Verksamheten startade 2011 och drivs av det icke-vinstdrivna företaget Creador som är helägt av Jonas Bygdeson. Han är civilekonom i grunden och har bland annat arbetat i skogsindustrin med exportförsäljning och på Business Sweden.

”Idén föddes ur frustration. Vi startade i Kista där det finns stora företag med stora utmaningar inom kompetensförsörjning och på andra sidan gatan sitter det begåvade ungdomar i skolan. Min hypotes var att de inte förstår hur välkomna de är, för de känner kanske inte ens till de här jobben som finns.”

My Dream Now samarbetar med över 40 företag, bland annat Vattenfall, Scandic, Volvo Cars och Castellum. Företagen väljer mellan två nivåer och betalar 80 000 respektive 180 000 kronor för det som kallas ett partnerskap och löper över ett år. Genom initiativet kan deras anställda bli klasscoacher, företagen får arrangera studiebesök och medverka på lokala träffar.

”De flesta ungdomar som vi träffar har växt upp i ett område med hög arbetslöshet och har aldrig varit på ett kontor. Man kanske har en pappa som är utbildad ingenjör som sökt hundratals jobb och aldrig fått komma på intervju. Slutsatsen blir att det inte är roligt att gå till jobbet. Vi behöver få fler ungdomar intresserade av olika jobb och utbilda sig, göra dem motiverade i skolan och skapa vägar till jobben”, säger Jonas Bygdeson.

Många pratar om social hållbarhet men man kanske inte riktigt vet vad man ska göra”, säger Jonas Bygdeson. Foto: Jesper Frisk

Jonas Bygdeson uttrycker även besvikelse över att politikerna lägger mer pengar på Kriminalvården än förebyggande insatser i samhället.

”Politikerna har en oförmåga att bygga ny social infrastruktur som på riktigt gör skillnad. Ungdomar skulle behöva marineras i olika typer av förebilder.”

Pim Holfve är tidigare vd för spelutvecklaren Avalanche Studios Group som inledde ett partnerskap med My Dream Now förra året. Engagemanget har gett ringar på vattnet i form av liknande samarbeten med lokala aktörer i Liverpool och New York där spelutvecklaren har kontor.

”Vi donerade pengar hit och dit slentrianmässigt och hade ingen riktigt struktur. Vi hittade inte ett bra sätt att engagera vår personal. Med allt som har skett i det svenska samhället med gängskjutningar och hela den biten kände vi att vi kan vara en del av lösningen. Vi ville också använda företaget som en plattform för att göra gott och inte bara skapa underhållning”, säger Pim Holfve.

Pim Holfve är tidigare vd för spelutvecklaren Avalanche Studios Group. Foto: Jack Mikrut

Han var själv klasscoach innan han avgick från vd-posten i vintras. Tillsammans med tre personer från andra företag mötte han 30 elever.

”Det var supergivande för mig också och skapade ett fantastiskt underlag för mig att kunna prata med mina barn om hemma också. Det mäktigaste var att se ett antal medarbetare komma tillbaka ganska trötta, men jätteglada. Det är utmanande att hantera en åttondeklass.”

Enligt Jonas Bygdeson och Pim Holfve kan mötena vara en nyckel till att lösa problemet med kompetensförsörjning, som har seglat upp till en av de största utmaningarna för många företag i Sverige. Enligt den senaste rapporten från Dataspelsbranschen krävs 25.000 spelutvecklare inom tio år för att branschen ska behålla samma tillväxttakt.

”Allt fler företag börjar förstå att kompetensförsörjning börjar redan i grundskolan. Hållbarhetsfrågorna är högt upp på ledningarnas agenda. Många pratar om social hållbarhet men man kanske inte riktigt vet vad man ska göra”, säger Jonas Bygdeson.

Går det att mäta något faktiskt resultat av det ni gör?

”Det vi kan mäta är att ungdomarna faktiskt är mer motiverade i skolan och har bättre hopp om framtiden. I vår senaste undersökning är det 46 procent som säger att de blivit mer motiverade i skolan, och 72 procent som uppger att de fått mer hopp om framtiden.”