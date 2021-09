De vill rädda krisande konstföreningar med digital lösning

På andra våningen i ett gammalt gårdshus på Grev Turegatan i Stockholm huserar konstplattformen Artworks. Under början av 1900-talet tillhörde huset Edelweissförbundet som använde det som kapell för sina seanser. Passande nog var en av medlemmarna den i dag världskända svenska konstnären Hilma af Klint. Historiska marker med andra ord och på Artworks är det inte med odelad glädje som man börjar växa ur lokalen.

När Artworks grundades av Henrik Kanekrans för fem år sedan var det med syftet att underlätta för fler att hitta och köpa samtida konst genom ett digitalt verktyg för gallerier. Sedan dess har verksamheten breddats till att i dag fungera som ett digitalt ekosystem för flera tusen konstnärer, gallerier och konstföreningar. Just konstföreningarna har kommit in i bilden under de senaste två åren och i dag samlar plattformen över 30.000 föreningsmedlemmar. De kommer bland annat från Saabs konstförening och OKQ8:s konstförening Ramverket.

”Konstföreningarna har historiskt varit väldigt viktiga för den bredare konstvärlden. Både vad gäller att folkbilda kring konst och som ett skyltfönster för konstnärer, men även vad gäller inköp,” säger Henrik Kanekrans, i dag vd.

Med det som bakgrund blir siffrorna dystra: fler än två tredjedelar av alla konstföreningar på företag har lagts ner de senaste 20 åren. En utveckling som Artworks vill vara med och vända, särskilt då de upplever att intresset för konst är större än någonsin, inte minst i yngre målgrupper.

Men för att konstföreningarna ska lyckas attrahera dem menar Henrik Kanekrans att hela förfarandet måste moderniseras. Med Artworks plattform kan konstföreningar digitalisera och automatisera administration och internkommunikation, men också få hjälp med aktiviteter och inköp. Artworks egna siffror visar att de konstföreningar som använder bolagets lösning ökar sitt medlemsantal.

”Konstföreningarna upplever generellt att de inte har tillräckligt mycket tid eller kraft. Men de får ofta en nytändning när de upptäcker att de kan locka nya personer till föreningen genom att ställa om digitalt. Idag krävs det att man paketerar konstföreningen på ett mer tilltalande sätt. Till exempel räcker det inte med att lotta ut massproducerad konst som vi alla kan hitta med en enkel sökning på nätet,” säger Henrik Kanekrans.

Coronapandemin gjorde det oundvikligt för många konstföreningar att inte börja snegla på nya tillvägagångssätt.

”En del konstföreningar stoppade huvudet i sanden och planerade att bara fortsätta sin verksamhet på samma vis efter pandemin. Men en majoritet förstod att de var tvungna att hitta sätt att göra saker ändå, och där har vi kunnat hjälpa dem med aktiviteter, såsom digitala konstnärssamtal”, säger Niklas Gilmark, ansvarig för affärsutveckling och konstföreningar på Artworks.

Artworks är inte ensamma om att vilja utveckla konstbranschen genom digitala lösningar. Under senare år har det vuxit fram en rad aktörer som delvis förflyttat konsthandeln till nätet, exempelvis det svenska onlinegalleriet The Ode To, Noa Gallery (som, precis som Dagens industri, ägs av Bonnier News) och internationella aktörer som Artland och Artsy .

Att digitaliseringen av konstscenen har gått trögt tror gänget på Artworks har att göra med den gängse uppfattningen att konst är någonting som ska upplevas analogt. Inledningsvis kämpade bolaget med att vinna konstnärernas förtroende. I dag kommer de av sig själva, berättar Max Adlercreutz, ansvarig för konstnärssamarbeten.

”Konstnärerna har blivit mer bekväma med att lägga upp sin konst digitalt. Men det ska självklart inte ta av det fysiska. Tidigare har kampen handlat om att man varit rädd för att det digitala ska ta över och att intresset hos publiken därmed skulle minska. Men nu märks det att intresset och bredden inom publiken snarare ökar när det digitaliseras,” säger han.

Artworks har sedan lanseringen varit uppbackat av riskkapital från investeringsbolaget Segersta och ägarfamiljerna bakom Gina Tricot och Betsson. Under hösten kommer man dock att gå ut i en ny investeringsrunda. Planen är att växa ytterligare i Norden och så småningom lanseras internationellt. Artworks har gjort minusresultat varje år sedan starten, men spår att kunna nå break-even under 2023 så länge fokus ligger på Norden.

”Men med expansion internationellt kommer det behövas uthållighet att kunna göra minus på slutraden bortom år 2023. Som det ser ut nu vill vi gasa på först när vi får det att bli lönsamt i Norden,” säger Henrik Kanekrans.

Nyckeltal Artworks Omsättning 2020: 444 000 (2019: 187 000)

Rörelseresultat (EBIT) 2020: -2 226 000 (2019: -1 953 000)

Antal anställda: 4 (3)