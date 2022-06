De tog hem priserna på Nordic Scale Up Summit

Innehåll från Zinzino Annons

Fettsyrorna omega-6 och omega-3 är båda viktiga och behövs bland annat för att kroppen ska kunna bygga och reparera celler. De påverkar också regleringen av blodtrycket, hur njurarna fungerar och vårt immunförsvar.

Historiskt sett har människan haft en balans i kroppen mellan omega-6 och omega-3, men beroende på förändrade kostvanor har det i många länder uppstått en obalans mellan dessa. Det i sin tur kan ge upphov till hälsoproblem.

Zinzino Balance Concept kan återställa balansen mellan omega-6 och omega-3

Det nordiska företaget Zinzino säljer testbaserade och personanpassade kosttillskott. För konceptet Balance får kunderna utföra två enkla blodprov med 120 dagars mellanrum. Testen skickas till ett oberoende laboratorium som analyserar blodet för att bland annat se balansen mellan omega-6 och omega-3.

– För 200 år sedan hade alla en balans som låg på 1:1. I dag beroende på våra förändrade kostvanor ser det väldigt annorlunda ut. I Norden är nivån ungefär 12:1 medan den i Nordamerika kan vara så stor som 25:1, förklarar Dag Bergheim Petersen.

Råder en allt för stor obalans kan man antingen göra en stor förändring i sina kostvanor – eller använda företagets Balance Oil för att justera nivåerna.

– Mängden man ska inta beror på faktorer som hur mycket man tränar, vad man väger och annat. Men det är inte orimligt att man kan återställa balansen till att bli ungefär 3:1. Det är mycket bra och helt realistiskt, förklarar han.

Allt fler upptäcker Zinzinos produkter och företaget har haft en fenomenal tillväxtresa sedan grundandet 2005. I dag finns man på över 100 marknader och fler ska det bli.

– Vi har lagt mycket fokus på att öppna nya marknader i Sydostasien och Indien, och vi går nu också in på nya marknader och stärker vår närvaro i länder som Sydafrika, Mexiko, Turkiet och Balkan, säger Dag Bergheim Petersen.

Zinzino är börsnoterat och använder en personlig direktförsäljningsmodell

Försäljningskontor finns i ett 20-tal städer världen över, medan logistikcenter finns på fem olika kontinenter.

– Varje månad skickar vi cirka 80 000 paket runt om i världen från våra olika logistikcenter, förklarar han.

Zinzino är börsnoterat på Nasdaq Premier First Growth. Företaget använder sig av en direktförsäljningsmodell, som är väldigt skalbar och ligger i trend för D2C-business.

– Det ger en ”personlig touch” då kunden introduceras till produkterna genom personliga möten, antingen privat, i grupp eller på ett ”home party”. I bolaget har vi stort kundfokus och i snitt har varje säljare cirka 20 personliga kunder, vilket vi är väldigt stolta över, förklarar han.

Hittills har över 800.000 BalanceTest genomförts. Det betyder att Zinzino har byggt upp en enorm databas som nu används för att utveckla nya produkter och för studier.

– Vi har nya tesbaserade produkter på gång som vi kommer att lansera under 2022. Vi är väldigt optimistiska inför framtiden, avslutar Dag Bergheim Petersen.

Om Zinzino

Zinzino is a global direct sales company from Scandinavia specializing in test-based, personalized nutrition. It is a public limited company with its shares listed on Nasdaq First North Premier Growth Market. Their scientifically proven nutritional supplements are available on more than 100 markets across the world. Zinzino owns the Norwegian research and production units BioActive Foods AS and Faun Pharma AS. The company headquarters is in Gothenburg, Sweden with additional offices in Europe, Asia, the US and Australia.

Läs mer på www.zinzino.com

Zinzino på sociala medier:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Youtube