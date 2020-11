Den japanska biltillverkaren Honda har fått okej på att sälja bilar på autonom nivå 3, vilket innebär att föraren under vissa omständigheter helt kan släppa uppmärksamheten på körningen. Första bilen med funktionen ska finnas ute för försäljning redan i mars nästa år, enligt tillverkaren. Själva beskriver Honda händelsen som en milstolpe, men är funktionen verkligen ny – och önskvärd?

Godkännandet som gäller i Japan öppnar upp för system där själva fordonet tar över körningen under vissa förhållanden, till exempel i trängsel på motorvägar. Nivå 3 innebär att föraren under givna förutsättningar kan släppa uppmärksamheten från vägen. När körförhållandena ändras kommer bilens system att ge en varning. Då måste föraren omedelbart ta över ratten. Jan Hellåker som är programchef på det statligt finansierade innovationsprogrammet Drive Sweden är skeptisk till nivå 3.

”För några år sedan tog många biltillverkare – däribland Volvo – avstånd från nivå 3. Man ansåg att icke professionellt tränade förare aldrig kan förväntas vakna upp från en liten ”nap” och inom några sekunder ta över kontrollen i en komplex trafiksituation. Möjligen att en pilot på ett flygplan skulle kunna tränas för detta, men inte Sven Svensson 68 år”, säger han.

Enligt ett uttalande från den japanska regeringen så blir Honda först ut i världen med att massproducera och sälja nästa nivå av självkörande fordon, rapporterar CNN.

I mars nästa år släpper Honda sitt flaggskepp Legend med funktionen, som går under namnet Traffic Jam Pilot. Som namnet indikerar kommer funktionen förmodligen innebära att bilen kan anpassa sin fart till fordonen runt omkring och hålla sin plats i körfältet - vid just kösituationer. Men liknande funktionalitet finns redan i dag från flera olika tillverkare, så att kalla den autonom är att ta i, menar Jan Hellåker.

”Jag tror att Audi var först ut med att kommunicera just Traffic Jam-funktionen – utan att blanda in nivå 3-begreppet. Och samma funktion finns också tillgänglig via många tillverkares nivå 2-erbjudanden. Så Hondas uttalande har en marginell betydelse för den allmänna utvecklingen av självkörande fordon”, säger Jan Hellåker.

Till exempel Teslas Autopilot och GM:s Supercruise har så kallade nivå 2-system och kan således kontrollera både fordonets hastighet och styrning. Så skillnaden ligger egentligen på vilket ansvar som läggs på föraren. I nivå 3-system krävs förarens uppmärksamhet enbart i specifika situationer, i nivå 2 hela tiden.

Godkännandet innebär inte att det är fritt fram för vilken biltillverkare som helst att börja sälja nivå 3-fordon. Varje enskild tillverkare måste få sitt system godkänt innan de kan gå till marknaden.

Ett krav från myndigheterna är också att att alla bilar med den här nivån av automation måste ha en sticker med orden ”Automated Drive” på sig, skriver sajten Slash Gear.

Japan hoppas på att bli ledande inom marknaden för självkörandet bilar och ser godkännande av Honda som milstolpe.

”Automatiserade bilar förväntas spela en stor roll för att lösa olika sociala utmaningar som Japan står inför, såsom att minska trafikolyckor, säkra äldres transporter och förbättra produktiviteten inom transportsektorn”, säger en talesperson för den japanska regeringen i ett uttalande.

På den globala marknaden finns flera aktörer som jobbar mot autonoma fordon. Racet är i full igång, men i dag är synen på vad som är möjligt – och när det är möjligt – mer sansad. Och det finns en tydlig ledare inom området. Och det är inte Honda.

”Det råder nog ingen tvekan om att Waymo leder utvecklingen mot mer avancerade AV-funktioner, globalt sett. Även om Waymo inte avser att producera egna fordon så jobbar man mot ett komplett teknologierbjudande att applicera på andra tillverkares fordon, och man har ju annonserat sådana samarbeten med bland annat Volvo Cars, Jaguar, FCA och Daimler Truck”, säger Hellåker.

Just Honda experimenterar sedan tidigare också med system på nästa nivå. Nivå 4 innebär ett fordon som i princip kan köra på egen hand, men begränsat till ett visst område. Den japanska biltillverkaren erhöll 2015 ett godkännande att testa tekniken på publika vägar i Kalifornien.

”Man skulle eventuellt kunna förenkla prognosen med att säga att vi nog kommer att se nivå 4 på de flesta motorvägar under rimliga väderförhållanden, väl inom en femårsperiod. Men tills dessa bilar även navigerar sig igenom en godtycklig innerstadsmiljö så dröjer det nog ytterligare 5-10 år”, säger Hellåker.

Nivå 5-automatisering, där autonom fordonsstyrning kan garanteras i praktiskt taget alla situationer och behovet av ratt avlägsnas, anses vara det yttersta målet för självkörande bilar. Men Hellåker tror att denna nivå i praktiken är omöjlig att nå. Den innebär per definition att fordonet ska kunna köra autonomt varsomhelst och närsomhelst på jorden, i alla typer av väder.

”Denna nivå är egentligen bara en teoretisk max-nivå, som i praktiken är omöjlig att uppnå. Inte ens människan kan ibland köra på grund av bland annat snöstorm eller andra extremsituationer.”