De scannade mumie och löste 6.000 år gammalt ’cold case’

”Bolaget hade legat på samma omsättningsnivå i flera år och sökte en person som hade expansion som drivkraft. Under de snart två åren jag varit en del av Interspectral har vi tagit in vår första investering, fått in en fot på Edtech-marknaden och har gått från sju anställda till att sysselsätta 19 personer totalt i bolaget. Det ger mig både välbehagsrysningar och panikkänslor kombinerat. Å andra sidan har vi tagit in externt kapital för att kunna växa.”