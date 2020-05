De nyanställer i kristider

– Jag vet inte vad som händer. Just nu är det här det jag jobbar med och jag trivs med att köra bil och att träffa kunder, även om det är lite speciellt just nu, säger han.

Många arbeten har försvunnit under coronapandemin och arbetslösheten stiger i mycket snabb takt. Samtidigt finns fortfarande jobb att söka.

– I april utbildade vi och licensierade 250 nya chaufförer och över 100 nya e-handlare anslöt sig till våra tjänster, säger Simon Strindberg, kommunikationschef på Budbee.

På Widriksson logistik är nyanställningarna främst behovs- och visstidsanställningar. Svårigheten i situationen nu är enligt Johan Nyblom exempelvis osäkerheten kring vilka förändringar i folks beteenden som blir bestående.

– Många kanske provar hemleverans för första gången. Utmaningen när man växer så här snabbt är hur man gör det med ett hållbart, att ha ett långsiktigt perspektiv. Det är också en utmaning att rekrytera och snabbt lära upp alla. Det ställs ökade krav på leveranser och chaufförsyrket, säger han.

Antalet nya arbetstillfällen som annonseras via Arbetsförmedlingen minskade drastiskt under april. Men det fanns då trots allt 71 000 lediga jobb i Arbetsförmedlingens platsbank och 27 000 personer fick nytt arbete via dem.

Bland de yrkesgrupper där antalet utannonserade arbeten ökat jämfört med för ett år sedan finns undersköterskor och personal inom äldreomsorgen, vårdbiträden, kriminalvårdare och bil-, motor- och cykelförare.