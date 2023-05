De kräver uppfinnande på skolschemat

”Alla unga måste få möjligheten att utveckla sina innovativa förmågor redan på högstadiet, ett ska-krav i läroplanen för högstadiet och gymnasiet”, säger Morgan Roos, partner- och sponsoransvarig på föreningen Unga innovatörer som funnits sedan 1967.

”Nu med AI är det ännu viktigare, då det är förmågor arbetsgivarna efterfrågar.”

Unga innovatörer är en ideell skolaktör som utvecklar och sprider koncept, metoder och verktyg till svenska skolan så att alla Sveriges unga får möjlighet att upptäcka och utveckla sina innovativa förmågor.

Mest känd är föreningen för den innovationstävling som anordnats sedan 1978.

”Finn upp, som i dag heter Årets unga innovatör, är den största innovationstävlingen för unga i Sverige. Sedan start har över 100.000 elever tävlat. Vinnarna får bland annat stipendier på upp till 5 000 kronor.”

Nyligen lät föreningen Kantar/Sifo genomföra en undersökning bland 1.000 lärare på högstadiet och gymnasiet om förutsättningarna att verkställa innovationstänkande i skolan.

”Vi visste att det inte sker i den utsträckning som det borde och i enlighet med läroplanen. Undersökningen bekräftar det vi trodde och kommer att ligga till grund för det Innovationsupprop som vi ska starta den 1 september i år.”

Innovationsklimatet och systemet i Sverige behöver förändras och föryngras menar Morgan Roos och målet med uppropet är att frågan ska lyftas i debatten.

”Vi vill att ungdomar ska ha den bästa förmågan att bli intraprenörer och innovatörer. I dag går utvecklingen i skolan åt fel håll, med mer teoretisk kunskap utan förankring i praktik och verkligheten utanför klassrummet.”

I samband med Innovationsuppropet genomför föreningen även kampanjen Innovationskampen. Den riktar sig mot näringslivet och offentligheten och syftar till att generera såväl utmaningar som finansiering för att sprida koncept, metoder och verktyg så att alla Sveriges unga får möjlighet att upptäcka och utveckla sina innovativa förmågor. Totalt hoppas Unga innovatörer få in 45 miljoner kronor mellan 2023 och 2027.

Hur har det gått hittills?

”Det är tuffa tider nu men vi har fått in Vattenfall, Lindab och Skandias satsning Idéer för livet som partners. Vi för flera samtal just nu och förhoppningsvis får vi in några till snart.”

Under samma period hoppas Unga innovatörer få näringslivet och offentligheten att bidra med 1.200 utmaningar.

”Vi jobbar med utmaningsdriven innovation, så företag och offentligheten behöver öppna upp för att unga ska kunna ta del av riktiga utmaningar med riktiga avsändare och mottagare”