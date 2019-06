De gick till final i Årets kock

Vinnare i överlägsen stil blev Jonas Lagerström från restaurang Etoile i Stockholm, som fått höga poäng i Di Weekends krogtest.

65 kockar hade skickat in tävlingsbidrag. 24 av dessa gick vidare till en kvaltävling, där åtta sållades bort under den första tävlingsdagen och ytterligare åtta under den andra.

De åtta finalsterna i Årets kock, som avgörs 12–13 september, är utöver de redan nämnda: Lars Niklasson, Lilla Ego, Stockholm, Ola Wallin, SK Mat & Människor, Göteborg, Christian Siberg, Swedish Taste, Stockholm, Daniel Müllern, Unilever Food Solution, Ystad, Martin Moses, SK Mat & Människor, Göteborg.