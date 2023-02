De drog in mest pengar i nöjesbranschen 2022

Forbes har tittat närmare på vilka namn som har omsatt mest pengar i nöjesbranschen under 2022 och då inkluderat alla former av intäkter.

Tidigare har listan i regel toppats av artister som haft långa och lukrativa turnéer. Och visst, Mick Jagger & co i Rolling Stones visar att gammal är äldst. Bandets senaste världsturné Sixty har givetvis varit en succé. Under spelningarna i Europa omsatte Stones närmare 90 Mkr per kväll.

Det är dock inte turnéer som drar in de största pengarna längre i musikbranschen eller nöjesbranschen i stort. Det är att sälja sin musikkatalog.

Tidigare har artister som Bruce Springsteen, Bob Dylan och Stevie Nicks tjänat grova pengar på att sälja rättigheterna till sina digra låtskatter till främst riskkapitalister. Under fjolåret var turen kommen till Phil Collins och hans Genesis. Bandet avyttrade sin musikkatalog, inklusive låtarna från Collins framgångsrika solokarriär, till Concord Music Group i september. Prislappen (där allt inte har betalats ut i en klumpsumma under fjolåret) rapporteras ha landat på närmare 3 miljarder kronor.

Världens mest framgångsrike soloartist 2022, räknat i pengar, var något överraskande Gordon Sumner, mer känd som Sting. Den forne frontmannen i bandet The Police kunde räkna hem över 2 miljarder kronor under året som gick och även här stavas förklaringen försäljning av musikrättigheter i början av året.

I kategorin välbetalda äldre män återfinns även den kanadensiske regissören James Cameron som intar listans övre skikt tack vare ”Avatar”-uppföljaren ”The Way of Water”, som han lär ha fått närmare en miljard kronor för att spela in.

Även skapare till tecknade vuxenserier har haft ett bra år. ”Southparks” skapare Trey Stone och Matt Parker hamnar nära toppen av listan tack vare ett nytt långt avtal med tv-kanalen HBO och fortsatta framgångar för succémusikalen ”Book of Mormon”. Samtidigt tjänar James L Brooks och Matt Groening, som ligger bakom en annan långkörare till tecknad serie i ”The Simpsons”, stora pengar på ett löpande avtal med Disney.

Listans enda kvinnliga inslag är Tyler Swift som återfinns på niondeplatsen. Fansen till den 33-åriga superstjärnan lyckades krascha biljettsajten Ticketmaster när biljetterna till världsturnén Eras släpptes i november.