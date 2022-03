”De bästa affärerna görs i de tuffaste tiderna”

Inflationsoro och ränteoro följt av oro för vad kriget i Ukraina ska ta vägen har satt sina spår på Stockholmsbörsen som i år är ner omkring 15 procent. En kalldusch för många av dem som påbörjade sin börsresa under 2021 då börsen var upp 35 procent - det bästa börsåret sedan 2009.

Börsrallyt lockade många nykomlingar till börsen. Unga Aktiesparare noterade exempelvis ett rekordhögt inflöde av nya medlemmar under december 2021. Men under de senaste två månaderna har intresset varit svalt.

”När folk blir oroliga är intresset för att lära sig om aktier tyvärr inte lika högt, fast det är då man egentligen borde intressera sig. Man vill ofta lära sig mer när börsen har gått upp under en lång tid och det är många runt omkring som tjänat pengar. Då vill man in men då börjar du troligen ganska högt”, säger Henrik Johansson, vd för Unga Aktiesparare.

Själv sparar han i tre portföljer som gått ner mellan 10 och 25 procent de senaste tre månaderna. Sämst har det gått för portföljen med Smålandsfokus med bolag som Nibe, Balco och Troax som största innehav. Men på fem år har portföljen klättrat över 300 procent - och är den portfölj som både gått bäst och som Henrik Johansson, som själv är från Småland, tror mest på framåt.

”Jag tror det blir revansch för den under våren. Vanligaste misstagen är ju att man inte sprider riskerna och inte tänker tillräckligt långsiktigt. Många, framför allt unga killar, köper två, tre väldigt små bolag med hög risk.”

Henrik Johansson råder nybörjaren att titta på 20-30 bolag snarare än ett tiotal. Och ju mindre de är, desto mindre del av portföljen bör de utgöra.

Att orosmoln nu hägrar över marknaderna oroar honom inte.

”Jag är inte orolig för mina sparpengar utan fortsätter att spara precis som vanligt. Det är när det faller som det är som svårast att vara aktiesparare men det är också då det är viktigt att läsa på och vara långsiktig. Jag hoppas att inte nedgången skrämmer de som vill hoppa på börsen.”

Tittar man historiskt har Stockholmsbörsen haft åtta stora fall de senaste hundra åren där nedgången efter it-bubblan vid millennieskiftet är det mest ihållande. Där pågick fallet i nästan tre år och bottnade i oktober 2002. Då hade Stockholmsbörsen fallit omkring 70 procent. I färskt minne finns raset under pandemin, då börsen var ner 30 procent under några veckor - för att sedan göra en rekordsnabb återhämtning.

Enligt en genomgång från nätmäklaren Avanza ligger snittet på en nedgång under en björnmarknad – då börsen fallit mer än 20 procent – på sex månader. De senaste 39 åren har en björnmarknad skett vid 15 tillfällen.

Avanzas sparekonom Nicklas Andersson påminner nybörjaren att börsens normaltillstånd är stigande. Under 67 av de senaste 100 åren har Stockholmsbörsen slutat på plus. Att börsen faller 10 procent någon gång under året ska man räkna med.

”De bästa affärerna tenderar att göras i de djävligaste av tider, så om börsen sjunker samtidigt som du kommer igång med ditt sparande är det faktiskt nettopositivt, speciellt om du är långsiktig. Historien är tydlig på den punkten, men trots detta så får vi ont i magen när börsen surnar till varpå vi kollektivt tenderar att köpa efter uppgång och sälja efter nedgång”, säger Nicklas Andersson.

Huruvida börsen lyckas hämta in det inledande fallet 2022 är för tidigt att säga. Men Avanzas sparekonom noterar att det är mer tvära kast på börsen i dag jämfört med för 20 år sedan. Aktiehandelns lättillgänglighet kan vara en förklaring.

”Coronakraschens nedgång på 31 procent under 18 handelsdagar var betydligt snabbare än den globala finanskrisen. Faktum är att vi tog mer än halva finanskrisens totala nedgång på enbart 5 procent av tiden. Årets nedgång, där en fjärdedel av Stockholmsbörsens börsvärde utraderades som mest, tog 44 dagar mellan januari och mars. Det känns som att det går lite snabbare nu för tiden, vilket gör att man måste ha mer is i magen. Många blir rädda.”

Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, påpekar att krig oftast har en begränsad inverkan på börsen. Samtidigt tampas vi nu med stigande energipriser, hög inflation och negativa reallöneökningar.

”Men vi kommer från ett läge då ekonomin varit väldigt stark både i USA och Europa, arbetsmarknaderna är i gott skick och sparkvoten hos hushållen har varit hög under pandemin, vi har reserver att ta av. Så det finns goda förutsättningar att hantera den här krisen.”

Att spara långsiktigt och inte ha pengar på börsen som du behöver i närtid är tips hon återkommer till:

”Över längre tidsperioder har aktier alltid gett en positiv avkastning hur djup krisen än har tett sig. Skulle det hända något nu som förändrar läget och får börsen att rasa vidare så kommer den hämta sig från det också. Men kom ihåg att pengarna som satsas på börsen ska du kunna avvara ett tag. Det ska inte vara semesterkassan till nästa sommar.”

Tips till dig som deltar i Drömportföljen: Nicklas Andersson, sparekonom Avanza: ”För att vinna tävlingen med Drömportföljen bör du för omväxlingens skull tänka kortsiktigt. Här belönas det att ta risk, det handlar om att vinna eller försvinna. Vi står inför en rapportsäsong så ett stalltips är att satsa på aktier som haft det tufft men som kan parera den inflationsimpuls vi ser för producerande bolag. Digitala kursförlorare ligger nära till hands.” Henrik Johansson, vd Unga Aktiesparare: ”Jag tror på revansch för min portfölj med fokus på Smålandsbolag. Största innehaven i den är Nibe, Balco, Troax, Garo, Fortnox, Thule, Inwido och Bufab.” Maria Landeborn, senior strateg Danske Bank: ”De som står sig starkast i en kris är ofta defensiva bolag som dagligvaror och hälsovård. Men kortsiktigt i en tävling bör man satsa på bolag med stora kursrörelser. Det kan man i dag exempelvis hitta bland energi- och råvarubolagen på börsen”.