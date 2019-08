Männen som tjänar mest på vita duken

I ”The Rocks” fall innebär detta att hans reklamavtal med sportutrustningstillverkaren Under Armour och lönen från hans medverkan i HBO-serien ”Ballers”, där han rapporteras få 6,7 Mkr per avsnitt.

Johnsons allra bäst betalda jobb blev insatsen i ”Jumanji: The Next Level”, uppföljaren till den senaste ”Jumanji”-filmen från 2017 och originalet med den bortgångne Robin Williams från 1995. För sin medverkan belönades Johnson med hela 226 Mkr samt 15 procent av alla biointäkter från ”Jumanji”-serien.

Det är Dwayne ”The Rock” Johnson som kan kvittera ut de fetaste lönecheckarna i den amerikanska filmvärlden just nu. 47-åringen har tjänat sammanlagt 89,4 miljoner dollar under det senaste året. Det motsvarar 860 miljoner kronor.

Annars är det mycket superhjältar i listans topp. Med rollen som Tony ”Iron Man” Stark har gjort Robert Downey jr, vars karriär var på väg att ändas under 90-talet på grund av ett omfattande och mycket publikt drogmissbruk, tagit revansch och blivit till en av Hollywoods bäst betalda.

Enligt Forbes har 54-åringen tjänat hisnande 530 Mkr enbart för sin medverkan i den sista ”Avengers”-filmen, ”Endgame”, en film som spelade in 27 miljarder kronor på världens biografer.

Denna filmsuccé är också förklaringen att såväl Downey jr, Bradley Cooper och Paul Rudd som Chris Helmsworth som alla är med i filmen, återfinns på listans topp tio. Tillsammans har kvartetten dragit in 2,7 miljarder kronor på denna enda film.

Bradley Coopers största framgång under det gångna året är dock den Oscarsbelönade ”A Star is Born”, med Lady Gaga. Han skrev manus, producerade, regisserade och medverkade i filmen, som lyckades spela in mer än tio gånger sin ursprungliga produktionsbudget på 350 Mkr.