De amerikanska oljelagren sjunker

Föregående veckas utfall var 3,8.Amerikanska bensinlager steg med 2,9 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,8 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -2,5.

USA:s lager av destillerad olja steg med 1,2 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 0,7 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 3,0.Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.