David Bowie intar Kulturhuset

David Bowies konstnärskap har uppmärksammats stort under det senaste decenniet med början redan innan sångaren gick bort 2016 vid 69 års ålder. Utställningen ”David Bowie Is” öppnade på Victoria & Albert Museum i London 2013 och visades under fem år på tolv museer runt om i världen, en turné som lockade 2 miljoner besökare.

Böcker och dokumentärfilmer har följt, nu senast den hyllade ”Moonage Daydream” som just gått på bio och som visas i Klarabiografen i Kulturhuset under öppningshelgen. Där visas också en dokumentärfilm om fotografen Masayoshi Sukita, ”The Shoot Must Go On”.

Fler filmvisningar följer under det halvår som den turnerande fotoutställningen ”Bowie by Sukita – From London to Japan” pågår. I själva utställningen ingår de båda musikvideos som Johan Renck gjorde med David Bowie under slutet av dennes karriär, ”Blackstar” och ”Lazarus”.

Utställningen omfattar drygt 100 foton tagna under fyra decennier, men tonvikten ligger på foton från 1970-talet.

”Det är de viktigaste fotona Sukita tog”, säger Maurizio Guidoni som tillsammans med Vittoria Mainoldi driver One Arte Contemporanea i Italien, som representerar Masayoshi Sukita i Europa.

Den japanska fotografen hade aldrig hört talas om David Bowie när han under ett besök i London 1972 fick syn på en konsertaffisch. Han gick och såg de legendariska konserterna på Rainbow Theatre och det var då allt började. Ett foto från Rainbow 1972 har titeln ”Our True Story Began”.

I utställningen på Kulturhuset sätter japanska fotografen Masayoshi Sukita ett nytt ljus på David Bowie. Foto: Masayoshi Sukita

Den som sammanförde fotografen med artisten var den japanska stylisten Yasuko Takahashi, som designade David Bowies scenkostymer under den här tiden.

”Utställningen är ett slags retrospektiv som spänner över 40 år, men vi fokuserar på David Bowies fascination för japansk kultur”, säger Maurizio Guidoni.

David Bowies stil, både musikaliskt och utseendemässigt, ändrades många gånger under hans karriär, men hans image från det tidiga 1970-talet kom att definiera honom som artist.

”Ja, så var det. Det var nog då han såg bäst ut, rent visuellt”, säger Vittoria Mainoldi.

1977 kom David Bowie till Tokyo i sällskap med Iggy Pop för att marknadsföra dennes album ”The Idiot”, som Bowie producerat. Masayoshi Sukita passade på att fotografera dem båda i studio, en timme vardera. Den sessionen resulterade helt oplanerat i omslagsbilden till Bowies ”Heroes” och Iggy Pops album ”Party”, som gavs ut några år senare, 1981.

I utställningen på Kulturhuset visas en rad fotografier av både David Bowie och Iggy Pop som togs under vistelsen i Japan.

Turnerande fotoutställningen ”Bowie by Sukita – From London to Japan” pågår på Kulturhuset i sex månader. Foto: Masayoshi Sukita

1980 återvände David Bowie till Japan, ett besök som resulterade i en serie fotografier tagna i Kyoto. Det är gatufotografier tagna i vardagliga miljöer, när Bowie åker tåg och rör sig ute bland folk på stan, en serie som kallas ”A Day in Kyoto”.

Masayoshi Sukita talar inte mer än knapphändig engelska, om ens det, och hur han och David Bowie kommunicerade kan vara svårt att förstå.

”Stylisten Yasuko Takahashi hjälpte till och översatte ibland, men när Sukita och Bowie var i Kyoto tillsammans 1980, ett tillfälle som det finns vackra foton av i utställningen, var de var där helt själva”, säger Vittoria Mainoldi.

I slutet av 1980-talet frontade David Bowie bandet Tin Machine, ett sidoprojekt. Omslagsfotot till det självbetitlade debutalbumet togs av Masayoshi Sukita.

De senast tagna fotografierna av David Bowie i utställningen är från början av 2000-talet.

Masayoshi Sukita fyller 85 år i vår och reser inte från hemmet i Japan för öppningen av utställningen.

”Förhoppningsvis kommer han till Stockholm någon gång under våren”, säger Vittoria Mainoldi.