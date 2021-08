Därför viker viktiga USA-siffran

USA:s detaljhandelsförsäljning bromsade mer än väntat i juli enligt färsk statistik. Försäljningen föll med 1,1 procent jämfört med juni istället för de 0,3 procent som analytikerna väntat sig enligt Bloombergs konsensusprognos.

Rensat för fordonssektorn blev det en överraskande nedgång på 0,4 procent jämfört med föregående månad.

Just fordonsförsäljningen har gått starkt tidigare under året och bland annat bidragit till oro för en varaktigt högre inflation. Sektorns försäljning föll dock tydligt under juli, tillsammans med bland annat klädförsäljningen och e-handeln.

Bättre nyheter kom från industrin. Produktionen ökade mer än väntat, upp 0,9 procent jämfört med juni, medan kapacitetsutnyttjandet steg.

Detaljhandelsförsäljningen är en viktig drivkraft i USA:s tillväxt och bevakas därför noga av både analytiker och investerare. Wall Streets ledande index tappade omkring 1 procent i den inledande tisdagshandeln.

Optimismen om USA:s återhämtning har dämpats i takt med att deltavarianten fått fart på spridningen av coronaviruset i landet igen. Flera delstater rapporterar nya rekord i antalet nya fall och i delar av landet där vaccinationsgraden är lägre stiger också antalet personer som vårdas på sjukhus.

Redan förra veckan visade Michiganindex, ett mått på humöret hos de amerikanska konsumenterna, en oväntad nedgång. Indexet föll till den lägsta nivån på ett decennium och hamnade alltså under bottennivåerna från förra våren.

Nedgången drivs sannolikt delvis av besvikelse över att pandemin inte är över trots att en relativt hög andel av amerikanerna är vaccinerade. Ett annat potentiellt hinder är att inflationen fortsatt att ligga högt under sommaren.

Inbromsningen i juli skulle dock kunna förklaras av att hushållen fortsatt att prioritera tjänstekonsumtion när tidigare restriktioner lättats runt om i USA. Restaurangbranschen – den enda delen av tjänstesektorn som ingår i detaljhandelsförsäljningen – ökade sin försäljning med 1,7 procent jämfört med juni.

Detaljhandelsjätten Walmart tycks åtminstone se ljust på framtiden. Under onsdagen höjde bolaget prognoserna för både årets försäljning och resultat efter att rapporten för det andra kvartalet kommit in starkare än väntat. Aktien föll i linje med börsen i den inledande handeln.

Försäljningen på motsvarande knappt 1.223 miljarder kronor var den högsta som Walmart någonsin rapporterat utanför det fjärde kvartalet, då högtidssäsongen normalt genererar bolagets högsta intäkter.

I ett pressmeddelande lyfte vd Dough McMillon särskilt fram att bolaget tagit marknadsandelar inom livsmedel med särskild draghjälp av ökad försäljning i fysiska butiker under det gångna kvartalet.

Walmart, som framför allt har stora butiker i utkanten av städer, tappade i inledningen av pandemin marknadsandelar till konkurrenter med mer centrala lägen och till e-handelsaktörer. Under de senaste kvartalen har butiksjätten dock avancerat igen i takt med att hushåll återgått till gamla konsumtionsmönster.