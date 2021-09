Därför ska du inte satsa på en laddhybrid när du köper nytt

Sedan början på året kör jag elbil. Det har fått mig att fundera en hel del över vad som kommer hända den närmaste tiden när fler och fler kommer att köra på el.

Just nu, i september 2021, finns det ca 266.000 laddbara personbilar i Sverige, varav 84.000 är elbilar, och resten laddhybrider. Laddbara bilar utgör fem procent av den totala personbilsflottan, vilket betyder att lite mer än 1,5 procent är elbilar.

Det tycks dock som att andelen elbilar kontra laddhybrider ökar, och vissa månader säljs det nu fler elbilar än laddhybrider. Antalet elbilar ökar snabbt, och i april 2021 var den mest sålda bilen i Sverige en elbil, nämligen VW ID.4.

Laddhybrider har funnits under ganska många år, och var nog en smart lösning innan rena elbilar började komma. Men de kritiseras nu allt oftare för fusk med utsläppen. Mycket beror på vilken typ av driftläge du använder. Väljer du batteriladdarläge, dvs att bilens batterier laddas under drift, kan utsläppen bli tre till tolv gånger större än de som angetts. Dessutom är det väldigt många som äger laddhybrid men som aldrig laddar sin bil.

Detta har betytt att EU nu arbetar på nya regler som kan komma att gälla redan från 2025. Det handlar om att skärpa utsläppskraven, men också om att laddhybrider inte längre skall betraktas som hållbara investeringar. Och även bilindustrin verkar ha insett att laddhybriderna är på väg bort. Om bara några år kommer det att finnas tre gånger så många modeller elbilar som laddhybrider om man ser på vad bilföretagen planerar.

Men vågar man köpa en elbil redan nu? Kommer man inte att drabbas av räckviddsångest, undrar många.

Men detta begrepp börjar bli överspelat. De flesta nya elbilar har en räckvidd på 30 till 40 mil, och det ökar hela tiden. Antalet laddstationer växer vecka för vecka. I september 2021 finns det i Sverige mer än 2.500 publika laddstationer, med totalt ca 14.000 laddpunkter, varav cirka 1.500 är snabbladdare. Det är idag sällan mer än några få mil mellan laddstationerna.

Dock behöver man som elbilsägare planera en del. Batteriernas räckvidd testas av tillverkarna i optimala förhållanden. Många faktorer kan göra att batteriet laddas ur snabbare än man räknat med – som AC på hög effekt, lång körning i höga hastigheter, många snabba accelerationer, användning av radio och så vidare. Och i kylan på vintern sjunker räckvidden kanske 15 till 20 procent. Men som sagt, det är sällan långt till nästa laddstation.

Och antalet snabbladdare ökar i snabb takt.

En annan fråga som ofta diskuteras är om elen räcker när fler och fler köper elbil. När alla Sveriges bilar drivs med el, vad händer då?

En svensk bil kör i snitt 1.200 mil per år. Och en elbil förbrukar i snitt 2 kWh/mil. Vilket alltså innebär 2.400 kWh per bil och år. Med 5 miljoner bilar blir det 12 TWh. Och i Sverige producerar vi ca 150 TWh per år, varav vi i fjol exporterade 37 TWh och importerade 12 TWh, vilket innebar ett överskott på 25 TWh. Inga problem med att ladda alla elbilar alltså.

Det som behöver åtgärdas är att det börjar bli trångt i elnäten. Om alla skall ladda samtidigt blir det problem, så kapaciteten behöver byggas ut. Men här kommer smarta laddboxar med lastbalansering, och bilar med V2G (Vehicle to Grid) att betyda mycket. Bilarnas batterier kommer att kunna ta emot el från nätet och lagra det om så behövs, och därmed hjälpa till att jämna ut belastningen i elnätet.

Så kommer då elbilarna att lösa problemet med klimatutsläppen från våra transporter? Nej är tyvärr svaret, och det beror på att batterierna inte kommer att räcka till, säger forskarna.

2019 producerade vi i världen 160 Gwh litium-jon batterier. Det räcker till ca 3 miljoner Tesla 3. Och med alla batterifabriker som byggs över hela världen just nu, inklusive Northvolt i Skellefteå, räcker kapaciteten till ca 40 miljoner fordon 2028.

Ett normalår produceras det ca 100 miljoner bilar, bussar och lastbilar i världen. Och det finns idag ca 1,4 miljarder bilar i världen. Då kommer det att ta cirka 35 år att byta hela fordonsflottan.

Och 35 år har vi inte på oss att minska utsläppen. Så det kommer att behövas även andra åtgärder, som att bygga ett samhälle som är mindre beroende av bilen, använda nudging för att få folk att åka mer kollektivtrafik för att nämna ett exempel.

Men vätgasbilar då, löser inte de problemen? Här finns forskning som pekar åt olika håll, det mesta tycks bero hur vätgasen tillverkas. Oftast utgår man från fossil naturgas, och sen beror det också på hur ren elen som används vid tillverkningen är. Så betydligt mer osäkert än elbilens miljöpåverkan.

Slutligen så är elbilarna uppkopplade på ett sätt som ökar både säkerhet och komfort. Bilen berättar för dig var det är lagom att ladda, och hur många laddplatser som är lediga där. Nya funktioner kommer Over The Air, OTA. För någon vecka sedan uppdaterades min bil så att den nu registrerar potthål i vägen, och skickar det i systemet så andra bilar av samma märke varnas. Och automatiseringen börjar bli alltmer avancerad – bilen kan parkera själv, byta körfält, läsa hastighetsskyltar, hålla hastigheten, avstånd, bromsa och så vidare.

Så om du skall byta bil nu. Fundera inte på en fossilbil. Köp helst ingen laddhybrid, utan satsa på elbil. Då går utvecklingen åt rätt håll.

Christer Ljungberg är VD för konsultbolaget Trivector. Han har arbetat med strategiska transportfrågor i över 30 år. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna.