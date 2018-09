Därför har Handelsbanken Fonder minskat innehavet i betting

Handelsbanken Fonder har under 2018 gjort förändringar i sitt fonderbjudande och erbjuder sparprodukter med särskilda hållbarhetskriterier under samlingsnamnet Criteria. Dessa fonder får inte äga betting-relaterat och kan vara en anledning till att Handelsbanken Fonder under detta år, och i augusti, kraftigt minskat sina bettingrelaterade innehav.