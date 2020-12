Dårarna är redo – omättlig längtan efter live 2021

Att musikindustrin lider oerhört av avsaknandet av den främsta inkomstkällan i form av konserter, festivaler och turnéer lär väl inte ha undgått någon. 30 miljarder dollar, närmare 250 miljarder kronor, i globala intäkter i form av biljetter, kringförsäljning och allehanda sidoförtjänster beräknas ha gått upp i rök i år, enligt en färsk undersökning av analysföretaget Pollstar.

Men det är bara toppen på isberget. Lägg till allt som går förlorat för lokala musik- och kulturutövare på teatrar, operor och alla andra scener när publiken uteblir. Och då ska vi inte prata om oss i publiken som kanske först nu förstår hur mycket vi saknar att kunna ta del av allt detta som vi tidigare tagit för givet live.

Även idrotten har lidit svårt under coronaåret 2020 med när enorma publikfester som OS och EM i fotboll för herrar skjutits på framtiden.

Men nu börjar det ljusna. Mycket av det som sköts upp i år ska arrangeras 2021 i stället. Och i början av december började de engelska fotbollsfansen så sakteliga släppas in på landets arenor igen, om än i mycket begränsad omfattning. Det kanske inte låter som så mycket med 4 000 personer på läktare som tar tio gånger fler åskådare, men i tv-sändningarna känns det som att de som är på plats försöker ta igen för förlorad tid med att skandera hejaramsor och sjunga tiofalt nu när de äntligen släpps in igen. Förhoppningsvis kan vi i Sverige också avnjuta fotboll och all annan idrott som den ska ses när den nya säsongen inleds under våren.

Att supportrarna har vägrat tappa hoppet är tydligt. I mitt eget lilla gäng av fotbollsdårar ställde jag strax innan jul försiktigt frågan om vi skulle förnya säsongskorten till vårt lag och fick omedelbart ett ”självklart, vad tror du?” från samtliga. Vi är knappast ensamma om att längta efter att få se en simpel avspark live igen.