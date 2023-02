Danspionjären sätter upp musikal – ”ett språk som känns äkta”

Han var bara tio år när hans musiklärare stack till honom en lapp som refererade till en buggkurs. Nästan 40 år senare är Benke Rydman en av Sveriges mest prisade dansare och koreografer. Mest känd är han kanske för sin medverkan i dansgruppen Bounce, som han var med och grundade i slutet av 90-talet. Att Bounce satte streetdansen på kartan i Sverige är inte mycket att orda om. Men vad hände efter att gruppen lade ner 2010? Benke Rydman trodde att hysterin kring dansgruppen skulle smitta av sig och att nya grupper skulle poppa upp till höger och vänster. Men snöbollseffekten uteblev.

“Jag har inget bra svar på varför det inte hände mer. Vi har fortfarande inga stora svenska grupper, vilket är konstigt, för dansyrket kan vara ganska ensamt. Däremot tror jag att utvecklingen kring Tiktok kommer att bidra till att Sverige snart föder sin nästa stora dansstjärna.”

Benke Rydman Foto: Joey Abrait

När Benke Rydman pratar om dans pratar han om en konstform vars utövare hamnat längst ner i näringskedjan i Underhållningssverige. Men tack vare nya möjligheter på sociala medier tror han att bilden av dans håller på att förändras. Att det tidigare inte funnits något självklart medie att spridas dansen i, som radion funnits för musik, har förmodligen bidragit till den lägre statusen.

“Sverige har kulturellt sett en dålig syn på dans, det är betydligt större i andra delar av världen. Men med Tiktok har det plötsligt blivit ballt att dansa och där trumfar den dessutom sången”, säger Benke Rydman.

Fredrik "Benke" Rydman Namn: Fredrik “Benke” Rydman Ålder: 48 år Bor: Älvsjö Familj: Fru och tre barn Bakgrund: Har sedan 90-talet haft en verksam karriär som dansare, bland annat i gruppen “Bounce” som han själv var med och grundade. I höstas regisserade och koreograferade han “Jesus Christ Superstar” och han har dessutom flera klassiker på sitt cv, så som “Romeo och Julia”, “Svansjön” och “West Side Story”. Aktuell med: Soloföreställningen “Master of dance” och musikalen “The one” på Cirkus i höst.

För att vara med och förändra synen på dans i Sverige sätter han nu därför upp en egenskriven dansmusikal, “The one”, finansierad och producerad av underhållningsföretaget All things live. Musikalen har premiär hösten 2023 på Cirkus i Stockholm. Benke Rydman började arbeta med musikalen redan för fyra år sedan och har sedan dess samlat in vittnesmål från unga dansare, slipat på manus och skrivit låttexter. All musik i föreställningen är poppiga original skapade just för sammanhanget och historien baseras, tack vare intervjuer och Benke Rydmans egna upplevelser, på dansvärlden som den ser ut i dag.

“Jag vill visa att trots att man som dansare är längst ned i hierarkin och har sämst betalt, så finns det en passion så stor att de som utövar det inte skulle byta det mot någonting annat i världen. Jag vill gestalta vad det betyder att ha dansen i sitt liv.”

Foto: Joey Abrait

“The one” har en rollista med skådespelare och artister som Erik “Jerka” Johansson, Christine Meltzer och artisten Janice Kavander Kamya. Men största delen av ensemblen består av verksamma dansare, som Benke Rydman handplockat efter eget tycke. Historien kretsar kring en audition, där producenterna letar efter en ny dansstjärna. Utöver det, flörtar historien med samhällets fixering vid individualism och framgång. Den ska skildra vad som händer när man ska anpassa sig till ett nytt sammanhang, vilket leder till olika konflikter dansarna emellan. Personerna i musikalen bär alla på eget bagage som på olika sätt uppdagas och under musikalens gång förändras premisserna kring varför de egentligen är där.

“Det är väldigt utmejslade karaktärer och det känns som vi har hittat ett språk som känns äkta. Jag är så glad att All things live vågar satsa på en helt ny, svensk, musikal och att vi dessutom får sätta upp den på Cirkus. Vem får det liksom, det är typ Björn och Benny annars.”

Foto: Joey Abrait

Men innan det är dags för “The one” att möta sin publik till hösten väntar en solodansföreställningen för Benke Rydman. Under våren sätter han upp “Master of dance” på Dansens hus i Stockholm, ett projekt utformat som en masterclass där publiken bjuds in i processen att skapa en koreografi från grunden.

“Jag ska lära ut alla mina tips och tricks från mina år i dansvärlden. Det är ett rätt kul grepp. Det blir lite som att jag driver med mig själv, eftersom jag så gärna vill vara “the master of dance”, men kanske inte alltid lever upp till det.”