Danske knarkkungens liv blir serie – regissören: Ingen visste vem han var

En knarkkung, en legendar på fel sida lagen, som hela Danmark hade hört talas om men ingen hade sett. Claus Malmqvist var spindeln i nätet, en maffiaboss som satt och styrde narkotikanätverken med järnhand från Brasilien på 90-talet och en bit in på 2000-talet. Tills det att ett misstag kostade honom allt och polisen kom honom på spåren. 2007 dömdes han till 16 års fängelse.

Den femte maj får ”The Viking - knarkkungens fall”, historien om den danske knarkkungen se ljuset för första gången. Tillsammans med Viaplay har regissören Peter Anthony skapat en serie i fyra delar, som utspelar sig i spänningsfältet mellan dokumentär och drama. Journalisten Jeppe Facius, som ägnat över 15 år åt att försöka komma Claus Malmqvist nära för en biografi, blev tillsammans med sin research nyckeln till att serien kunde skapas.

”Jag hörde först talas om Claus Malmqvist via en mordhistoria kopplad till hans nätverk. Det var intressant att så många hade hört om 'knarkkungen' från Danmark, men att ingen egentligen visste vem han var”, säger Peter Anthony.

Regissören Peter Anthony slog igenom 2013 med ”The man who saved the world”, en dokumentärfilm om Stanislav Petrov, mannen som stod emot sina överordnade i Sovjet och således sägs ha förhindrat ett tredje världskrig. Dokumentären har nominerats till ett flertal priser och likaså vunnit, däribland Robert Award for Best Documentary Feature 2016, ett av Danmarks mest prestigefyllda filmpris. Men innan Peter Anthony kom att viga sitt liv åt filmskapande utbildade han sig till arkitekt i Paris och Danmark, samt startade en egen firma.

”På den tiden fanns det inga pengar i filmen, speciellt inte i Danmark. Jag hade egentligen alltid velat göra film, men hade inte medlen då.”

Efter drygt sju år kom kärleken till manus, regi och film ikapp honom och han bestämde sig för att satsa. En hård bransch till trots lyckades han slå sig in. Genombrottet ”The man who saved the world” benämner han som en ögonöppnare som banat väg för resten av hans karriär.

”Det var lite som att få sitt första barn. Mycket nervositet, prestige och alldeles för mycket arbete. Men efter mina första priser och nomineringar så lossnade det. Jag känner ingen press längre, nu är det bara roligt.”

Viaplays ”The Viking - knarkkungens fall”.

I över två år har Peter Anthony arbetat med serien om Claus Malmqvist. Vägen har varit kantad av motgångar, dels slog pandemin till, dels hade han att göra med en huvudperson som inte var särskilt sugen på att tala sanning. Claus Malmqvist spelar sig själv och för hans yngre åldrar står den danska skådespelaren Alex Høgh Andersen, känd från bland annat tv-serien ”Vikings”. Eftersom Claus Malmqvist själv deltar som skådespelare, och således står för den dokumentära biten, var det än viktigare att få sanningen på plats.

Seriens manus, som är författat av Peter Anthony själv, bygger på hundratals timmar av samtal honom och Claus Malmqvist emellan. Redan vid första samtalet skapades respekt, men trots det tog det lång tid att få den forna knarkkungen att erkänna att han ens tagit droger själv.

”Sanningen började komma när jag regisserade honom. Han har ljugit så länge, för alla. Men när jag placerade honom i historien så kom det”, säger Peter Anthony och fortsätter:

”Det är en kriminell det handlar om, det är klart han är rädd för att avslöja saker och kasta någon under bussen.”

Serien spänner över hela Claus Malmqvists liv. Den gestaltar betydelsefulla händelser i barndomen som lett fram till att han blev den han var, samtidigt som den redogör för både de kriminella åren och tiden i fängelset. Men Peter Anthony menar att serien kommit att handla om någonting bortom brotten, något allmänmänskligt som de allra flesta kan relatera till. I Claus Malmqvist fall rör det sig om relationen mellan far och son. När han blev gripen var hans dåvarande partner gravid med deras son, ett barn som inte fick veta att hans pappa satt i fängelse förrän vid tolv års ålder.

”Det är det absolut största med den här historien. Trots att han var så mäktig i kriminella kretsar, så skämdes han över vem han var framför sin familj.”