Danske Bank-topp lämnar storbanken

Som compliance-chef har han bland annat haft ansvar för att säkra att penningtvättsregler efterföljs. Han säger till Finanswatch att beslutet inte är en direkt följd av penningtvättsfallen inom den estniska verksamheten. Han påpekar samtidigt att arbete med regelefterlevnad är intensivt och att det inte minst varit det på Danske Bank under det senaste året.

Utredningar pågår i dagsläget på grund av att Danske Bank brustit i sitt arbete mot penningtvätt i Estland under åren 2007 till 2015. Pengar uppges ha förts in i EU från Ryssland via Danske Banks filial i landet.