Danske Bank kan få bot på över 600 miljoner dollar

Spannet i analytikernas förväntningar sträcker sig från 315 miljoner dollar till 4,7 miljarder dollar. Ett par analytiker bedömer samtidigt att Danske Bank eventuellt helt slipper undan böter från amerikanskt håll.

De analytiker som tror att Danske slipper undan böter från USA pekar på att banken inte har någon USA-licens utan enbart har lånat upp pengar i dollar.

Bakgrunden är att mer än 8 miljarder dollar fördes in i Europa från Azerbajdzjan, Ryssland och Moldavien via Danskes estniska verksamhet under åren 2007-2015, uppger fondförvaltaren Bill Browder på Hermitage Capital som bedriver en kampanj mot Ryssland kring korruption och brott mot mänskliga rättigheter.