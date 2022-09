Danska statsministern: Medveten handling bakom gasläckagen

Huvudförhandlingen vid Attunda tingsrätt, där två chefer och en tidigare hr-specialist på Attendo misstänks för brott mot meddelarskyddet, avslutades på tisdagen. Målet handlar om den tidigare Attendo-medarbetaren Stine Christophersen som fick en erinran efter att ha larmat i tidningen Expressen om bristande smittskydd på ett av vårdbolagets äldreboende i coronapandemins inledning, något Sveriges Radio avslöjade. Försvaret hävdar att erinran istället handlade om Stine Christophersens uttalande i en Youtube-film, då sociala medier inte omfattas av meddelarskyddet. Bolaget har dragit tillbaka erinran och bett Stine Christophersen om ursäkt.

Rättegången är principiellt viktig eftersom det är första gången som meddelarskyddet i privata vårdbolag prövas i rätten. Dom väntas inom 1-2 veckor.

På tisdagen rapporterade Dagens industri hur investmentbolaget Nordstjernan under lång tid misslyckats med flera av sina viktigaste börsinvesteringar. Sämst utveckling de senaste fem åren har just Attendo, vars börsvärde minskat med nästan fyra femtedelar under perioden.

Under åren har Attendo präglats av en lång rad skandaler. Förutom brottet mot meddelarfrihet och bristande smittskydd i samband med coronapandemins inledning har Di bland annat rapporterat om brister och vanvård i Finland och hur bolaget i våras svartlistades från att sälja hemtjänst i Uppsala efter fuskmisstankar.

”Det är väldigt svårt att bli positiv till ett sånt här bolag när det gång på gång kommer upp nya härvor”, sa en bankanalytiker till Di i samband med svartlistningen.

Hittills har Attendo varit en allt annat än lyckad investering för Nordstjernan. Investmentbolaget – med dåvarande vd Tomas Billing – var ankarinvesterare när Attendo börsnoterades i november 2015. Nordstjernan köpte då 10 procent av aktierna från rikskapitalbolaget IK Investment Partners för 800 miljoner kronor. Sedan dess har Nordstjernan utökat sitt ägande till 18,5 procent, enligt ägardatatjänsten Holdings. Sammanlagt har Nordstjernan betalat långt mer än 1 miljard kronor för en aktiepost som i dag är värd omkring 580 Mkr.

Nordstjernans vd Peter Hofvenstam avböjer en intervju med Di om bolagets ansvar för det bristande smittskyddet men meddelar i ett mejl att man har fortsatt förtroende för vd Martin Tivéus och styrelsen som valts på stämman.

”Dels är det en pågående rättegång, dels är det en operativ fråga. Det vore fel av oss att kommentera rättegången”, säger informationschefen Stefan Stern.

Martin Tivéus utsågs till vd för Attendo i april 2018. Sedan dess har Attendo levererat en negativ totalavkastning på nära 75 procent. Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX är under samma period upp med nästan 44 procent.

En erfaren kapitalförvaltare Di talat med på tisdagen ställer sig förundrad till att Nordstjernan inte har köpt aktier i de kurskollapsade innehaven. Detta efter att bolaget i tisdagens Dagens industri försvarat den svaga kursutvecklingen i flera innehav med att ”fokus inte primärt är på börskurserna”.

”Det signalerar ett misstroende mot ledningen i respektive bolag som tillsammans med ett ointresse för aktieutvecklingen blir en mycket dålig cocktail”, säger förvaltaren.