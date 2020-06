Danska maträddaren tar klivet in i Sverige

I appen från Too Good To Go kan användarna rädda mat som blivit över på restauranger, kafeer och i butiker.

Åsa Sandberg, Sverigechef för maträddartjänsten Too Good To Go, har en bakgrund i restaurangbranschen och på Coop.

Matsvinn är ett av de stora problemen på hållbarhetsområdet. Omkring en tredjedel av all mat som produceras hamnar i soporna, ett problem som nämns bland de 17 målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. Flera bolag har lanserat olika maträddartjänster de senaste åren, där användarna kan köpa överblivna måltider från restauranger, kaféer och butiker till reducerat pris. Karma, som backas av stiftelsen Norrskens riskkapitalbolag, är ett av de mer kända. Nu öppnas ytterligare en kanal för att rädda mat från att slängas i soporna, när danska Too Good To Go kliver in på den svenska marknaden. Bolagets app finns redan i flera europeiska länder och sammanlagt har användarna räddat närmare 39 miljoner måltider. ”Det finns ingen aktör som kan rädda all den mat som slängs, så vi är glada att det finns fler aktörer som tacklar problemet eftersom vi slänger tonvis med mat i Sverige”, säger Åsa Sandberg, Sverigechef för Too Good To Go med bakgrund både i restaurangvärlden och på Coop.

Först ut är Stockholm, där tjänsten rullats ut under de senaste veckorna och ett antal hundra måltider redan räddats. Under sommaren väntar lansering i fler svenska städer.

Medan andra tjänster som Karma annonserar ut specifika måltider som kan räddas är upplägget hos Too Good To Go att restaurangen eller butiken packar en matkasse som motsvarar en portion, men själva bestämmer vad som hamnar i den för att maximera möjligheten att rädda så mycket mat som möjligt. Kunden kan dock välja om innehållet till exempel ska vara veganskt eller vegetariskt. ”Det gör det enkelt för handlarna att i slutet av dagen se vad de har för mat över och lägga det i en kasse som säljs. Tanken är att det ska vara lika enkelt för dem att lägga upp kassen som det hade varit att slänga maten i soporna. Det ska inte ta någon extra tid och på så sätt har vi skapat en modell där vi kan rädda mat i stor skala”, säger Åsa Sandberg. Kunderna betalar en tredjedel av värdet på innehållet i matkassen, medan restaurangen får in en slant för mat som annars hade hamnat i soporna. Too Good To Go tar tolv kronor i fast avgift per såld kasse.

Förutom själva maträddartjänsten försöker Too Good To Go också sprida kunskap om problemet med mat som slängs, för att påverka både konsumenter och politiker att agera i mer hållbar riktning.

”Bara den här veckan äter vi sjukt mycket mat, men det blir också mycket matsvinn när vi är lediga och går ifrån våra rutiner och blir mer spontana samtidigt som sommaren innebär värme och att mat blir dålig”, säger Åsa Sandberg.