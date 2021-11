Dansk vindkraftjätte utsatt för cyberattack

Kunder, anställda och andra intressenter kan komma att påverkas av stängda IT-system efter att Vestas VWS -3,31% Dagens utveckling under gårdagen drabbades av incident kopplat till cybersäkerhet, uppger bolaget i ett pressmeddelande. För att begränsa problemet har IT-system stängts ned på flera affärsenheter och platser och fler kan komma att stängas.

Företaget uppger att de arbetar tillsammans med interna och externa partners för att begränsa problemet och återställa systemen.

Tidigare i veckan drabbades modebolaget Acne Studios av en cyberattack som orsakade att hemsidan låg nere i närmare tre dygn. Bolaget är ett i raden svenska företag som har drabbats av så kallade ransomware-attacker under det senaste året. Under sommaren drabbades Coop av en omfattande attack som påverkades butikernas kassasystem. Även investeringsplattformen Aktieinvest har drabbats under året.