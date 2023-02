Dan Wolgers nya utställning ska frysa tiden

Kartongbiten är en Dan Wolgers-tillverkad replika av en skylt från filmens värld.

Originalskylten med texten ”Hot set Please keep off” lever i det tysta, men spelar en avgörande roll i alla amerikanska filminspelningar. Den ser till att ingenting i en scen rubbas en millimeter medan skådespelare, regissör och filmteam tar paus.

När skylten är på plats avbryts inspelningen och hela scenen fryser i väntan på nästa tagning.

”Genialiskt – tala om att frysa ögonblick!”, utbrister Dan Wolgers.

”Skylten förvandlar ju inte bara en inspelningsscen utan vilket rum som helst till den fullständiga konstinstallationen.”

Den forne konstprofessorn vill nu sprida möjligheten att frysa ögonblick lite varstans – i folks hem, på arbetsplatser, i konsthallar och offentliga miljöer.

Efter att ha sett en originalskylt i USA har han screentryckt 50 skyltar i tre storlekar. Alla med samma budskap, men tryckta på olika kartongbitar.

”Jag började göra dem under pandemin när vi höll till på landet på Gotland. Då var det svårt som sjutton att få tag i kartong så jag tog vad jag hade i förrådet, åkte runt på ön och fyllde på med bitar som jag hittade lite här och var”, berättar han.

De totalt 50 skyltarna ställs nu ut på Galleri Hedenius i Stockholm med vernissage den 22 februari. Hur länge utställningen pågår beror på besökarna.

Alla skyltar är till salu för runt 15.000 kronor styck och gjorda i ”bordsstorlek”, vilket enligt Dan Wolgers betyder att de ”går ned i en kasse”.

”Köper man en får man ta med sig den direkt. Man kan sedan ställa skylten lite varstans där hemma, flytta runt den mellan olika rum eller köpa flera stycken.”

”Går alla åt finns inget kvar att titta på och då upphör utställningen”, säger en påtagligt nöjd Dan Wolgers.

Huruvida skylten är utställningens enda verk beror på hur man definierar fysisk yta.

Längre in i lokalen, i kontorsdelen, bjuds besökare på bland annat 30 grafiska blad av en ”mök”, det vill säga en ljudlös fjärt, enligt Dan Wolgers.

Varje mök har sin förlaga i ett fotografi på rök. Röken har porträtterats från tre håll som i förbrytarregister: vänster, höger och rakt fram, och omvandlats till grafiska blad. Mök-röken har även tryckts ut som 3D-modeller, som sedan förgyllts.

Dan Wolgers ”Hot set”-skylt för tanken till ett tidigare verk – Trafikverkets kanske mest berömda upplysningsskylt: Här slutar allmän väg.

Dan Wolgers upptäckte vägskyltens mångsidiga innebörd på 1990-talet, fotograferade den på fem olika platser, framkallade fyra sviter med fem bilder i största möjliga format, ställde ut och sålde slut.

”Galleristen Lars Bohman och jag var lika förvånande. De var inte ens snygga”, säger han i dag.

Fakta: Kända verk i urval:

Rififi-utsällningen (1991): Wolgers ville utforska gränsen mellan konst och kommersialism och lät reklambyrån Rififi skapa en konstutställning i hans namn.

Gula sidorna (1992): Wolgers köpte annonsplats och placerade sitt namn och telefonnummer på telefonkatalogens framsida. Ett exemplar köptes senare in av MoMa, Museum of Modern Art, i New York.

Liljevalchs-bänkarna (1993): Under utställningen ”Se Människan” lånade Wolgers två av konsthallens bänkar och sålde dem sedan på auktion i protest mot konstnärernas låga ersättning. Han fälldes för förskingring och dömdes till villkorlig dom och 2.400 kronor i dagsböter. Han signerade det oöppnade kuvertet med domen från Stockholms tingsrätt och sålde det för 20.000 kronor till sin gallerist.

Vägskylten (1995): Fyra sviter med fem olika foton av vägskylten ”Här slutar allmän väg”. I dag Sveriges dyraste fotokonstverk genom tiderna.

Flasköppnaren (2000): Inspirerad av sin idol, konstnären Marcel Duchamp, skapade Wolgers en flasköppnare för Absolut vodkas konstserie, som ställdes ut på Louvren.