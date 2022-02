Damberg lovar sätta stopp för stödpaketen

Det händer inte alltid, men på finansministerposten blev ett av mest förhandstippade namnen Magdalena Anderssons efterträdare: Stockholms-sossen, högerkandidaten, den tidigare inrikes- och näringsministern Mikael Damberg, som var en av nyckelspelarna när Januariavtalet med Liberalerna och Centern baxades i hamn.

Om Magdalena Andersson får chans att bilda regering kan han räkna med ett svårt jobb på ett minst sagt spretigt regeringsunderlag.

Om du måste välja mellan Nooshi Dadgostar och Annie Lööf - vem väljer du?

”Nu ska jag inte skapa dålig stämning utan få igenom mina förslag, så jag ska få igenom dem först”, säger Mikael Damberg med ett skratt.

Först ska han skeppa vårens budget igenom riksdagen - och löftet till Di:s läsare är att den blir stram.

”Min utgångspunkt är att vårändringsbudgeten ska vara som en vårändringsbudget: Det är oundvikligheter eller sådant vi har signalerat i övrigt i ekonomisk politik”, säger Mikael Damberg.

Under pandemins första två år gick regeringen fram med räddningspaket på närmare 400 miljarder kronor - eller 40.000 kronor per invånare - och flera av coronastöden har förlängs under våren.

Svaren på de rusande energi- och bränslepriserna under den geopolitiska upptrappningen har varit på samma tema: Till villaägarna efter stjärnsmällen från vinterns elräkningar och till lantbruket efter de skenande dieselpriserna. I fråga om de två senaste paketen spår han att båda går vinnande genom riksdagen.

Men nu har Mikael Damberg nått botten av paketkorgen.

”Jag tror att till och med väljarna begriper att man inte kan lova ut stödpaket till höger och vänster utan att man har reda på svensk ekonomi långsiktigt. Så nu är det mer normalitet, ordentliga budgetavvägningar”, säger han.

”Jag tycker att det inte är tid att komma med ytterligare förslag om ofinansierade utgifter och skattesänkningar utan att veta hur det ska betalas”, säger han vidare.

Behövs ett handslag med M om att inte kompensera för prisökningar, om en mer normal budgetprocess?

”Vi får väl se hur Moderaterna väljer att agera. Jag är inte säker på att väljarna kommer att premiera partier som inte tar ansvar för svensk ekonomi”, säger Mikael Damberg som räknar med att nå överskottsmålet nästa år.

Det är inte en ofarlig sits för den färske finansministern, när en eskalerande säkerhetspolitisk konflikt med sitt epicentrum i östra Europa avlöser snart två år av global pandemi och inflationen ligger på historiskt höga nivåer. Den seniore ekonomen Klas Eklund tar till och med s-ordet i sin mun, stagflation, när han ombeds ta fram sina svartaste kritor.

Men, när det gäller den väldigt allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Ukraina vill Mikael Damberg inte spekulera.

”Vi har ekonomiska muskler att gå in med stödåtgärder om det värsta inträffar, men jag hoppas och tror att det inte ska hända. Men, vi är förberedda för ett värstascenario”, säger han.

Samtidigt är den höga inflationen intimt förknippad med konflikten mellan energijätten Ryssland och Europas kornbod Ukraina.

Kan det inte bli betydligt värre?

”Då handlar det mer om den ryska ekonomin. Många länder är importberoende av rysk olja och gas. Men vi är inte där just nu”, säger han.

Att de höga drivmedelspriserna ytterligare har spätts på av en ökad inblandning av biodrivmedel inom den så kallade reduktionsplikten väcker heta känslor - också i den egna rörelsen.



Måste man inte sakta in för att få befolkningen med sig på klimatomställningen?

”Det ligger saker i pipeline”, säger Damberg och pekar på ett mer generöst reseavdrag men också M-KD-SD-budgetens sänkta drivmedelsskatt.

Som ni numera tycker om?

”Som vi kommer att rösta för. Det leder till en bensinskattesänkning på 50 öre vid pump”, säger Mikael Damberg.

Socialdemokraternas besked inför valet kommer i valmanifestet, inklusive besked om den ekonomiska politiken. Något tak på ISK-sparande eller en återinförd fastighetsskatt kommer inte att finnas på valaffischerna lovar Damberg, men kapitalskatterna får gärna bli högre.

”Det är rimligt att människor med de absolut högsta inkomsterna kan vara med och bidra till välfärden”, säger Mikael Damberg som menar att svenska kapitalskatter är internationellt sett låga.

Enligt skatteekonomen Åsa Hansson har frågan om svenska kapitalskatter är låga eller höga i en internationell jämförelse inget enkelt svar, det beror på vilka man tittar på, men hon pekar på att höjda kapitalskatter ger sänkta investeringsvolymen vilket gör att de knappt ökar skatteintäkterna.

Mikael Damberg medger att den internationella miljön utgör en reell begränsning.

”Kapital rör sig över gränser och det gör att det här är en internationell fråga”, säger han.

Januarisamarbetets utlovade skattereform blev aldrig av men hos Mikael Damberg lever tanken.

”Vi tror att det är viktigt att genomföra en bredare skatteöversyn”, säger han.

Mikael Damberg om.. ..det var debatten som fick S att svänga om tak på ISK-sparande: ”Vi har aldrig varit ute efter vanliga familjers sparande för ISK är en väldigt smart sparform. Det underlättar enormt mycket”, säger han. ..han kan tänka sig att rädda SAS igen: ”Jag ska inte uttala mig om bolag i den statliga portföljen.” ..partiets plan i pensionsgruppen: ”Vi är väldigt engagerade i att pensionsgruppen tar tag i ett antal långsiktiga frågor. Den viktigaste är att öka inbetalningarna och aktualisera frågan om gasen i pensionssystemet.”

.