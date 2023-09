Dags för Sveriges största öl och whisky-mässa

Tidigare år har Stockholm beer and whisky hållit hus i Nacka strand. Varför har ni flyttat in till Stadsgården i Stockholm?

”Vi drev hela Nacka strand-mässan i nio år, sedan kom pandemin och då köpte Alecta fastigheter hela Nacka strand-området. Alecta ville ta över driften av mässan själva. Vi tycker det är tråkigt att vi fick byta lokal och lämna det vi byggt upp under nio år.”

Marianne Wallberg. Foto: Pressbild

Det här är 31:a gången mässan arrangeras, och i år har ni bytt koncept. Vad innebär det?

”Nytt för i år är att vi ska ändra vårt gamla koncept och sätta producenterna i fokus. Det är normalt för utställare att betala monterhyra och anmälningsavgift, vilket gör en hög startkostnad. Men det tror vi inte på utan vi vill hjälpa dem, så vi har tagit bort monterhyran vilket gör startkostnaden låg. Istället tar vi en del av försäljningsintäkterna.”

Vad ser du för trender inom spritvärlden?

”Den främsta trenden är mycket gin. Det är för att gin går mycket fortare att producera än whisky. För att en whisky ska få bli kallad whisky måste den lagras i tre år. Den snabba produktionen av gin ger fler arbetstillfällen och ett bättre kassaflöde.”

Du arrangerar en öl och whisky-mässa. Vad dricker du själv helst?

”Vatten, jag är ett sånt där vatten-freak. Men jag är också sommelier. Jag vet vad jag har för smak och jag 30 års erfarenhet, då dricker man mindre alkohol.”

Mässan som 2020 lockade över 35 000 besökare startar på fredagen. Har du haft svårt att sova de senaste veckorna?

”Jag ligger sömnlös över allt, det har jag gjort i 31 år. Kommer kylskåpen i tid? Kommer betalsystemen i tid? Hoppas personalen inte blir sjuka. Det är många sömnlösa nätter men det ska det vara. Därför har jag papper och penna vid sängen.”