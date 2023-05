Dags för årets upplaga av Di Bank

Under bara en vecka kollapsade tre amerikanska nischbanker, Silvergate, Silicon Valley Bank och Signature Bank. Därefter fick Europa en skopa av sleven när en av världens största finansiella institutioner, schweiziska Credit Suisse, höll på att gå under men räddades i sista stund genom att bli en del av konkurrenten UBS. En hotande bankkris är bara en av alla kriser världen och banksektorn har att hantera just nu, utmaningar som bland annat kommer att stå i fokus på konferensen Di Bank 2023 den 10 maj.

På Vinterträdgården, Grand Hotel i Stockholm, samlas beslutsfattarna för att genomlysa utvecklingen, kartlägga trenderna och utbyta erfarenheter. Under dagen kommer viktiga frågor och vägval som bankerna står inför, såväl som ny konkurrens och nya affärsmodeller, cyberhot, hållbarhet och tekniktrender, att diskuteras.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman inleder dagen med att ge regeringens syn på svensk och global ekonomi och finanssektorns roll och risker. Därefter vidgas vyerna med hjälp av Thomas Broeng Jörgensen, vice generaldirektör för ECB. Hans framträdande handlar om ordet på allas läppar just nu, ”polycrises”, det vill säga en situation när flera kriser inträffar samtidigt och ger synergistiska effekter, och vilka effekter detta väntas leda till.

Vid lunchtid möts Mikael Inglander, vd SBAB, Rikard Josefson, vd Avanza, Jonas Larsen, finanschef Bitpanda och Per Långsved, Sverigechef Nordea på scenen för att diskutera framväxande trender, tekniska framsteg och kundernas förväntningar.

Under förmiddagspasset diskuteras även en rad frågor kring den hållbara banken. Elisabeth Beskow, vd på DNB Sverige, delar med sig av erfarenheter kring att jobba med mångfald i praktiken och Johanna Norberg, vd på Danske Bank Sverige berättar om hur banker kan bidra till ett hållbart samhälle. Hon kommer att belysa så kallade Urban Changemakers, det vill säga aktörer som tänker om, ställer om och driver innovation för ett hållbart samhälle.

”Eftersom 67 procent av jordens befolkning lever i städer måste man snarast skapa hållbara smarta städer med fokus på energi, transporter, fastigheter och återvinning. Där finns Danske Bank i vår satsning på att vara en mycket aktiv del av ekosystemet.”

Under eftermiddagen får vi bland annat ta del av en panel med Jan Olsson, Nordenchef Deutsche Bank, Elisabeth Beskow, vd DNB Sverige och Erik Savola, Nordic cluster head, Citi.

Aino Bunge, vice Riksbankschef och Jens Henriksson, vd Swedbank, avslutar den fullspäckade dagen genom att ge sin syn på konjunkturutvecklingen samt det makroekonomiska läget.